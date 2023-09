YouTube auf Smart TVs: Werbeunterbrechungen sollen länger, aber weniger, werden + neuer Countdown (Video)

Googles Videoplattform YouTube experimentiert in letzter Zeit recht häufig mit angepassten Werbeformen, neuen Werbetypen oder sonstigen Testläufen – und jetzt hat man den nächsten angekündigt. Nutzer von YouTube könnten auf Smart TVs in den nächsten Wochen weniger Werbeunterbrechungen erleben, die dafür aber etwas länger ausfallen könnten. Passen dazu gibt es einen neuen Countdown bis zum Ende der Werbepause.



Glaubt man Googles offiziellen Angaben, erfreut sich YouTube auf Smart TVs sehr großer Beliebtheit und wird monatlich von über 700 Millionen Nutzern verwendet – die oftmals auch Werbespots auf dem Fernseher sehen. Diese Werbespots werden meist von Algorithmen platziert, sind eher kurz gehalten und können im Extremfall alle paar Minuten auftauchen. In Zukunft will man das umkehren und startet nun einen entsprechenden Testlauf.

YouTube möchte die Anzahl der Werbeunterbrechungen verringern, diese dafür aber etwas verlängern. Statt also 3×2 Werbespots, seht ihr in Zukunft vielleicht 2×3 Werbespots oder gar 6 Werbespots am Stück – man hat keine Zahlen genannt. Um den Nutzern die Werbezeit etwas erträglicher zu machen, wird es einen neuen Countdown geben, der bis zum Ende des Werbeblocks herunterzählt.

Derzeit ist das nur ein Testlauf, man wird aber wohl in Zukunft verstärkt auf diese Form setzen. Erinnert ein wenig an das klassische Privatfernsehen, wo man ebenfalls 30-40 Minuten werbefrei schauen kann, dann aber für 7-8 Minuten unterbrochen wird…

