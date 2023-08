Übernachten am Google-Campus? Neues Angebot für 99 Dollar kommt bei Google-Mitarbeitern nicht gut an

Google bietet den eigenen Mitarbeitern eine Reihe von Annehmlichkeiten, die vor allem in USA häufiger über das normale Maß hinausgehen – und kürzlich kam wohl eine weitere dazu. Wie kürzlich bekannt wurde, bietet man den Mitarbeitern die Möglichkeit, deutlich günstiger im Campus-eigenen Hotel zu übernachten. Das eigentlich gut gemeinte Angebot kommt vor allem aufgrund der beschriebenen Vorzüge nicht unbedingt gut an.



Im vor einiger Zeit eröffneten Bay View-Campus hat Google ein Hotel errichtet, das derzeit offenbar nicht ganz ausgelastet ist. Aus diesem Grund hat man nun Vollzeitmitarbeiter in einer internen Mailingliste das Angebot unterbreitet, für nur 99 Dollar pro Nacht in diesem Hotel zu übernachten. Dadurch kann das lästige Pendeln entfallen, man erhält kostenloses (im Preis inkludiertes) Frühstück und dadurch könnten die Mitarbeiter auch eine Stunde oder mehr länger schlafen.

Preislich ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Angebot, denn andere Hotels in der Region kosten wohl 150 bis 250 Dollar pro Nacht. Selbst der monatliche Preis von etwa 3000 Dollar liegt unter der Miete von gut 5000 Dollar, die in dieser Region verlangt wird. Dennoch wird das Angebot intern wohl eher negativ aufgefasst, denn es suggeriert das Schlafen im Büro, wofür man auch noch bezahlen soll („finally, I can give Google my pay back“). Dazu kommt, dass das Angebot nur bis September gilt und anschließend wohl wieder mehr pro Nacht verlangt wird.

Vermutlich kann ein solches Hotel in Ausnahmefällen und bei Projekten kurz vor der Deadline ganz praktisch sein, in den USA tickt man da ein wenig anders. Doch spätestens seit Twitter / X / Musk hat das sprichwörtliche Schlafen im Büro eine ganz neue Bedeutung.

» So viel verdienen Google-Mitarbeiter: Neues geleaktes Dokument verrät teils hohe Gehälter (Infografik)

[The Verge]