Smart Home: Google bringt neuen Nest Wifi-Router – Produktpflege für WLAN-Router und Zugangspunkte

Googles Hardware-Portfolio umfasst seit vielen Jahren neben den Smartphones oder Smart Home-Produkten auch Router und Zugangspunkte, die man unter gleich zwei Markennamen anbietet. Jetzt gibt es einen deutlichen Hinweis darauf, dass in diesem Jahr ein neuer Nest Wifi erscheinen wird, nachdem man im vergangenen Jahr mit einem Pro-Modell nachgelegt hatte. Es dürfte aber eher eine Produktpflege als ein neues Produkt sein.



Im vergangenen Jahr hat die Google-Tochter Nest den damals neuen Nest Wifi Pro vorgestellt und damit einen etwas höherpreisigen Router auf den Markt gebracht, der das Line-up aus Nest Wifi und Google Wifi verstärken soll. In diesem Jahr dürfte man in der Standard-Linie nachlegen. Die aktuelle Version der Google Home-App enthält im Teardown die neue Produktbezeichnung „Brezza“, der in einem String als „Nest Wifi“ bezeichnet wird und auch an anderen Stellen exakt das bereits am Markt befindliche Produkt kopiert.

<string name=”ws_check_wan_breeza_a11y”>The WAN and LAN ports are found behind your Nest Wifi. The WAN port is on the left and the LAN port is on the right.</string>

Es gibt keine Informationen darüber, wie sich ein neuer Nest Wifi vom aktuell verfügbaren Modell unterscheiden könnte. Weil auch der Google Wifi vor einiger Zeit in einer neuen Version erschien (kurioserweise zu einer Zeit, als der Nest Wifi bereits am Markt war), könnte man dieses Modell auch beim aktuellen Produkt wiederholen. Kleinere Verbesserungen unter der Haube sind möglich, hauptsächlich dürfte man das Produkt aber wohl nur an der Modellnummer unterscheiden können.

