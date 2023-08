Pixel Update: Diese Updates werdet ihr erhalten, Leaks zur Pixel Watch 2, Pixel Fold und starke Pixel-Aktionen

Die erste Pixel-Woche im August geht zu Ende und brachte uns auch in der Sommerpause eine Reihe von neuen Informationen und Einblicken sowie aktuelle Leaks zu kommenden Produkten. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab neue Leaks zur kommenden Pixel Watch 2, Updates für bestehende Pixel-Produkte, leider auch Probleme, aber auch Aktionen und Ausblicke auf künftige Rabatte. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Die Zielversionen der Pixel-Smartphones

Google versorgt alle Pixel-Smartphones mehrere Jahre nach dem Verkaufsstart zuverlässig und vorhersehbar mit Android-Updates. Dafür gibt man schon zum Verkaufsstart das Datum des letzten Updates an, sodass ihr genau wisst, wie lange das Smartphone aktuell ist. Aber was bedeutet das für die Android-Version, die ihr erhalten könntet? Wir haben einmal hochgerechnet und zeigen euch, welche Smartphones mit welcher Zielversion rechnen können.

Im besten Fall könnt ihr euch mit einem Pixel 7, Pixel 7a oder Pixel Fold auf Android 16 freuen, das im Jahr 2025 erscheinen wird. Erst 2026 seid ihr dann nach dem Rollout von Android 17 nicht mehr auf dem aktuellen Stand.

» Diese Updates werden die Pixel-Smartphones erhalten









Pixel Watch 2: Alles was bisher bekannt ist

Die Pixel Watch 2 wird schon in gut zwei Monaten vorgestellt und mittlerweile waren die Leaker fleißig genug, um uns ein sehr genaues Bild der Smartwatch zu liefern. Wir haben alle bisher bekannten Informationen zur Smartwatch zusammengefasst, die ihrem Vorgänger recht ähnlich sein wird.

» Alle Pixel Watch 2-Leaks in der Übersicht

Diese Pixel-Produkte kommen noch in diesem Jahr – und diese nicht

Google wird in diesem Jahr noch die Pixel 8-Smartphones sowie die Pixel Watch 2 vorstellen – aber was noch? Tatsächlich sind noch weitere Produkte in der Pipeline, hinter einem ist mittlerweile ein großes Fragezeichen und bei zwei weiteren wissen wir mittlerweile, dass sie in diesem Jahr nicht mehr erscheinen werden.

» Diese Pixel-Produkte erscheinen noch 2023

Aktuelle Pixel-Aktionen im Google Store

Im Google Store gibt es auch rund um die Sommerpause eine Reihe von Aktionen rund um die Pixel-Smartphones in Form von günstigeren Preisen, Paketen oder erhöhten Trade-In-Rückzahlungen. Außerdem erhaltet ihr beim Kauf eines aktuellen Pixel-Smartphones eine Reihe von Gratis-Abos.

» Aktuelle Pixel-Aktionen im Google Store

Das Pixel Fold in der Gesamtbetrachtung

Das Pixel Fold ist seit einigen Wochen auf dem Markt und wurde bereits ausführlich unter die Lupe genommen. In der Gesamtbetrachtung lässt sich damit ein Zwischenfazit zur ersten Foldable-Generation ziehen, die es mit Sicherheit nicht leicht hatte. Aber das Paket ist dennoch gut.

» Pixel Fold: Starke Software und Hardware mit Baustellen









Die neuen Pixel Watch 2 Watch Faces

Die Pixel Watch 2 steht vor der Tür und nachdem die Ingenieure ihre Arbeit abgeschlossen haben, wurden kürzlich auch die Designer aktiv. Bereits jetzt können wir einen Blick auf die neuen Ziffernblätter werfen, mit denen man die Nutzer begeistern will. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei, denn es gibt eher dezente Watch Faces, ein sehr informationsgeladenes Beispiel sowie ein leicht poppiges Watch Face. Mit den Anpassungsmöglichkeiten hat man eine schöne Auswahl.

» Das sind die neuen Pixel Watch 2 Ziffernblätter

Pixel-Smartphones haben Probleme mit Android Auto

Nutzer der Pixel-Smartphones könnten in diesen Wochen wieder Probleme mit Android Auto haben, die diesmal recht schwerwiegend sind. Denn eine Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display ist in vielen nicht möglich, sodass Android Auto praktisch nicht genutzt werden kann. Derzeit gibt es keine Abhilfe, aber Google wird hoffentlich am Montag ein starkes Bugfix-Paket im Gepäck haben, mit dem dann auch dieses Problem gelöst wird.

» Pixel-Nutzer berichten von Problemen mit Android Auto

Cinematic Wallpaper für die Pixel-Smartphones

Mit dem letzten Pixel Feature Drop kamen die Cinematic Wallpaper auf die Pixel-Smartphones mit Android 13. Dabei handelt es sich um automatisch generierte Live Wallpaper mit Kino-Effekt, die auf einem statischen Hintergrundbild basieren. Jetzt hat man hinter den Kulissen die Weichen gestellt, um diese animierten Hintergrundbilder auch für Android 14 zu ermöglichen.

» Google startet Cinematic Wallpaper für die Pixel-Smartphones









25 Prozent Rabatt im Google Store?

Schon am Montag gibt es im Google Store in Japan 25 Prozent Rabatt auf viele Pixel-Produkte. Die Aktionen scheinen tatsächlich nur in Japan zu gelten, beziehen sich aber auf den 25. Geburtstag des Unternehmens, der erst im September gefeiert wird. Weil die meisten Aktionen früher oder später global anlaufen, ist davon auszugehen, dass das auch für diese Rabattschlacht gilt. Vermutlich werden diese Aktionen dann im September oder Ende August erhalten.

Wer also auf ein Pixel-Produkt oder eines der im verlinkten Artikel aufgelisteten Produkte spekuliert, sollte das im Hinterkopf behalten. Findet ihr irgendwo mehr als 25 Prozent Rabatt, dann schlag dennoch zu, denn besser wird es im Google Store mit Sicherheit nicht. Zusätzlich gibt es allerdings eine Stofftasche sowie bei ausgewählten Geräten ein Guthaben für den nächsten Einkauf.

» Alle Infos zur (vielleicht) kommenden Google Store-Aktion

