25 Prozent Rabatt im Google Store: Google dürfte 25. Geburtstag mit starken Pixel-Aktionen feiern (Update)

In diesem Jahr wird Google den 25. Geburtstag feiern und es ist anzunehmen, dass sich auch der deutsche Google Store wieder mit starken Angeboten daran beteiligen wird. Schon jetzt hat ein internationaler Ableger die Aktionen zur Feier des vollen Vierteljahrhunderts verraten – und diese beginnen überraschenderweise bereits in der nächsten Woche. Auf viele Top-Produkte erhaltet ihr 25 Prozent Rabatt sowie weitere Geschenke. Mutmaßlich wird das zu ähnlichen Konditionen auch im deutschen Store gelten. UPDATE: Es gibt Änderungen.



Das Unternehmen Google und die gleichnamige Suchmaschine werden in diesem September an mehreren Tagen den 25. Geburtstag feiern und schon in den vergangenen Jahren war es so, dass einige Produkte mitfeiern und zusätzliche Angebote oder Rabatte bieten. Es ist zu erwarten, dass es anlässlich des Geburtstags auch wieder Rabatte im deutschen Google Store gibt, wobei man auf eine prozentuale Ersparnis in Höhe des Geburtstags hoffen darf.

Kürzlich hat der Google Store Japan eine Aktionsseite gestartet, auf der man verrät, dass es auf ausgewählte Produkte einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent gibt – was je nach Produktkategorie schon eine deutliche Ersparnis ist. Überraschend ist, wann diese Aktion stattfindet, denn in Japan gibt es den Rabatt vom 8. August bis zum 22. August – also schon ab der nächsten Woche. Warum man das vorzieht, denn die wichtigsten Geburtstage des Unternehmens liegen allesamt im September, bleibt offen. Es ist nicht zu erwarten, dass es zum echten Geburtstag noch bessere Angebote geben wird.

Es gab nach unserem ersten Artikel am Montag kleinere Änderungen, daher hier noch einmal eine aktualisierte Auflistung. Die folgenden Produkte werden in Japan anlässlich der Aktion um 25 Prozent günstiger zu haben sein. Zusätzlich gibt es als Goodie beim Kauf eines Pixel 7, Pixel 7 Pro oder Pixel 7a eine Stofftasche mit dem 25-Jahre-Logo (siehe folgendes Bild). Auf das Pixel 7a erhaltet ihr keine 25 Prozent, dafür aber eine kostenlose Schutzhülle.









Auf diese Produkte erhaltet ihr 25 Prozent Rabatt

Pixel 7 & 7 Pro

Pixel Buds A-Series

Pixel Buds Pro

Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi & 4G LTE

Nest Hub 2nd Gen

Chromecast with Google TV HD & 4L

Nest Wifi routers and points

Nest Cam (wired)

Nest Cam (battery)

Das Pixel 7a und das Pixel Tablet sind nicht Teil der 25 Prozent-Aktion, beschert den japanischen Käufern aber immerhin die Stofftasche und im Fall des Budget-Smartphones zusätzlich die Schutzhülle. Leider fehlt auch das Pixel Fold, bei dem sich die Aktion wirklich lohnen würde. Zusätzlich gibt es ein Einkaufsguthaben in unterschiedlicher Höhe für zukünftige Einkäufe. Schaut dazu einfach einmal bei der Aktionsseite vorbei. Zusätzlich zum Rabatt, der Stofftasche sowie dem Guthaben für zukünftige Einkäufe werden auch die Trade-In Beträge erhöht.

Im deutschen Google Store gibt es nach wie vor noch keine Informationen. Wir liefern sie euch nach, sobald sie verfügbar sind. Ich gehe davon aus, dass es ebenfalls 25 Prozent Rabatt gibt.

Letzte Aktualisierung am 13.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]