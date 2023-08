Google Chrome: So könnt ihr die alte Download-Leiste wieder aktivieren – mit nur wenigen Schritten möglich

In diesen Tagen wird die neue Download-Oberfläche für Google Chrome ausgerollt, die auf eine in vielen anderen Browsern übliche Button-Lösung inklusive Overlay setzt. Wer der alten Downloadleiste nachtrauert, kann diese mit einem kleinen Trick wieder zurückbringen. Dazu müsst ihr lediglich ein Flag umschalten und schon ist die gewohnte Ansicht wieder vollständig nutzbar.



Die neue Chrome Download-Oberfläche ist moderner als die alte Variante und behebt einige Schwachstellen, kommt aber gleichzeitig nicht bei allen Gewohnheitstieren gut an. Denn auch die alte Leiste hatte ihre Vorzüge, die mit dem Update verlorengegangen sind. Glücklicherweise habt ihr derzeit noch die Möglichkeit, die alte Downloadleiste wieder zurückzubringen. Dazu müsst ihr lediglich die folgenden Schritte ausführen:

So könnt ihr die alte Downloadleiste wieder nutzen

Öffnet am Desktop die interne Seite chrome://flags Sucht den Eintrag #download-bubble und stellt diesen auf Disabled Jetzt den Browser neustarten und die Downloadleiste genießen

Streng genommen wird damit nicht die alte Leiste aktiviert, sondern die neue Leiste deaktiviert. Es führt zum selben Ziel, dürfte aber bedeuten, dass das nicht mehr ganz so lange funktioniert. Denn nachdem das zuvor experimentellen Feature für alle Nutzer ausgerollt wird, wird das Flag nicht mehr lange benötigt. Sobald Google es aus Chrome entfernt, geht die Einstellung verloren und ihr habt wieder das neue Design. Ihr verlängert also lediglich die Zeit des Abschieds, aber wer es so lang wie möglich hinauszögern will, kann es tun 😉

[9to5Google]