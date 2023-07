Pixel Update: So lange werden die Geräte versorgt, neue Leaks zum Pixel 8, Pixel Watch 2, Abstürze und mehr

Eine weitere Pixel-Woche im Hochsommer geht zu Ende und hat uns auch in den letzten Tagen wieder eine ganze Reihe von Informationen rund um die Pixel-Smartphones der aktuellen und kommenden Generation, zur Pixel Watch und einigem mehr beschert. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab neue Leaks zu den Pixel 8-Smartphones, Bildmaterial zu kommenden Pixel Watch-Bändern, Einblicke in den Pixel 8-Verkaufspreis, Pixel Fold Teardowns und einiges mehr, über das wir euch natürlich stets auf dem Laufenden gehalten haben. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

So lange werden die Pixel-Smartphones mit Updates versorgt

Google versorgt alle Pixel-Smartphones für einen festen, schon zum Verkaufsstart festgelegten, Zeitraum mit Android-Updates. Dieser Zeitraum hat sich in den letzten Jahren mehrfach geändert, sodass es nicht für alle Nutzer immer ganz klar ist. Anlässlich des neuen Schwungs an Pixel-Smartphones haben wir uns die garantierten Zeiträume noch einmal angesehen und euch gezeigt, wie lange diese mit Updates versorgt werden und welche Zielversionen zu erwarten sind.

Noch in diesem Jahr werden gleich drei Smartphones ihr letztes Update erhalten und ein weiteres bekommt in diesem Jahr bereits das letzte Major-Update.

» So lange versorgt Google die Pixel-Smartphones mit Updates









Pixel 8-Smartphones werden teurer

Die Pixel 8-Smartphones werden teurer als die beiden Vorgänger, das ist keine große Überraschung – aber wie hoch fällt die Preissteigerung wirklich aus? Wir haben uns das einmal im Detail angesehen, mit den bereits am Markt befindlichen Geräten verglichen und kommen auf eine deutsche Preisgestaltung, die recht realistisch scheint. Erstmals wird Google die Marke des vierstelligen Verkaufspreises für die Flaggschiff-Serie brechen.

» Das sollen die Pixel 8-Smartphones kosten

Pixel-Smartphones verkaufen sich immer besser

Die Pixel-Smartphones verkaufen sich immer besser, das zeigt sich nicht nur subjektiv, sondern jetzt auch an den Verkaufszahlen. Innerhalb eines Jahres stiegen die Verkaufszahlen um gut 70 Prozent und auch für das erste 2023er-Gerät sieht es sehr gut aus. Schaut euch einmal die Verkaufszahlen und vor allem die Steigerungen zum Vorjahr im Detail an.

» Die Pixel-Smartphones sind auf der Überholspur

Pixel Fold im Teardown und Härtetest

Das Pixel Fold hat es als faltbares Smartphone nicht leicht, vor allem nicht in der ersten Generation. Teardowns und Härtetests ließen ein wenig am Gerät zweifeln, aber jetzt kennt Google die Baustellen und wird hoffentlich mit der zweiten oder dritten Generation deutlich stärker nachlegen. Denn selbst wer das Smartphone sehr vorsichtig behandelt, kommt zumindest um Displaykratzer kaum herum. Hier findet ihr alle Zerlegevideos in der Übersicht.

» Alle Pixel Fold Teardowns und Härtetests im Überblick

Neues Pixel Watch-Armband in Coral

Nutzer der Pixel Watch dürfen sich schon bald auf ein neues Active-Armband in der Farbe Coral freuen. Dieses ist nach den ersten Teasern vom vergangenen Jahr jetzt erstmals bei Amazon aufgetaucht. Zwar noch nicht im Verkauf, aber das neue Listing verrät, dass es wohl nicht mehr lange dauern wird.

» Das ist Googles neues Pixel Watch Active-Armband in Coral

Pixel 8 Pro: Neue Spezifikationen

Ein fleißiger Leaker liefert uns neue Daten zum Pixel 8 Pro, die sich mit den bisherigen Angaben decken und gleichzeitig die Lust auf das neue Flaggschiff anfeuern. Lediglich die Ladegeschwindigkeit des Akkus lässt noch Luft nach oben.

» Neue Spezifikationen zum Pixel 8 Pro

Carrier Services lässt Pixel-Smartphones abstürzen

In den letzten Tagen haben einige Pixel-Nutzer von abstürzenden Smartphones berichtet, bei denen einzelne Apps nicht länger als fünf Sekunden durchhalten. Die Ursache ist mittlerweile gefunden und falls ihr selbst noch Probleme haben solltet, dann versucht euch an einem Update der Carrier Services.

» Nutzer berichten von abstürzenden Smartphones









Neues Coral-Armband für die Pixel Watch 2

Und noch ein neues Armband für die Pixel Watch, das bereits auf den Release der zweiten Generation wartet. Google zeigt in einem offiziellen Werbespot ein Active-Armband mit schicker Perforierung in der Farbe Coral, das allerdings nicht vor Herbst in den Verkauf geht. Es ist daher zu erwarten, dass dieses Armband bereits für die Pixel Watch 2 konzipiert ist, aber natürlich dank Abwärtskompatibilität auch auf der Pixel Watch der ersten Generation genutzt werden kann.

» Google zeigt neues Pixel Watch 2 Coral-Armband

