Google Takeout: Daten direkt zu einem Drittanbieter verschieben – bald für YouTube und Websuche möglich

Mit Google Takeout lassen sich recht einfach Daten und Medien aus den unterschiedlichsten Google-Produkten zum Export vorbereiten und herunterladen. Praktisch alle großen Google-Produkte sind an diese Plattform angebunden und schon bald sollen Nutzer von zwei Google-Produkten noch mehr Möglichkeiten erhalten. Denn man will die Möglichkeit schaffen, Daten auf direktem Wege zu einem Drittanbieter zu schieben.



neuWer die Daten aus Google-Produkten exportieren und zu anderen Anbietern mitnehmen möchte, kann das bei Takeout auf bekanntem Wege tun: Daten anfordern, je nach Datenmenge einen bestimmten Zeitraum abwarten, herunterladen und anschließend an anderer Stelle wieder hochladen. Mit dem von Google initiierten Data Transfer Project soll das einfacher werden, doch bis auf eine Anbindung von Google Fotos an Apples iCloud ist von der anfänglichen Energie nichts mehr zu spüren. Bei dieser Variante werden die Daten direkt von Service A nach Service B verschoben.

Jetzt hat man angekündigt, dass es für die Google Websuche und auch YouTube in Zukunft ebenfalls diese Möglichkeit geben soll. Das kommt aber kaum aus eigenem Antrieb, sondern ist einer Klage sowie einem drohenden Verfahren in Italien geschuldet. Dennoch wird man den Service wohl weltweit anbieten und den Nutzern die neuen Möglichkeiten zum gezielten Datenexport geben. Man will für beide Produkte sowohl den direkten Export durch Drittanbieter sowie das Verschieben zu einem Drittanbieter ermöglichen.

Es wird interessant sein, in welche Richtung man das Verschieben ermöglichen wird bzw. welche Plattform das Ziel der YouTube-Daten sein könnte. Noch interessanter ist das Ziel der Websuche-Daten, bei denen es wohl hauptsächlich um den Suchverlauf geht. Angeboten werden soll das ab Q1 2024.

» So könnt ihr eure vergessenen Google-Konten finden, bevor sie vielleicht gelöscht werden

[9to5Google]