Google Maps: Die Spracherkennung wird durch Google Assistant ersetzt – Android-App verbessert Erkennung

Die Android-App von Google Maps lässt sich nicht nur per Tastatur durchsuchen, sondern über den Mikrofon-Button in der Suchleiste auch per Sprachanweisung. Wer diese häufiger nutzt, könnte damit zunehmend unzufriedener geworden sein, denn die verwendete Engine wurde über Jahre nicht weiterentwickelt. Jetzt löst man das Problem und integriert die Spracherkennung des Google Assistant in die App.



Die Google Maps Android-App verwendet für die Spracheingabe seit jeher die in Android integrierten „Speech Services“, die eine einfach nutzbare Spracherkennung für alle App-Entwickler bietet. Das wurde aber seit langer Zeit nicht weiterentwickelt, sodass die Erkennung zwar nicht schlechter wurde, aber auch nicht mehr mit den moderneren Engines mithalten konnte. Das Google Maps-Team hat nun darauf reagiert und stattdessen die Google Assistant-Spracherkennung integriert.

Bei der ersten Nutzung nach der Umstellung werdet ihr vom Assistant begrüßt und darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Wie gewohnt könnt ihr nach Orten suchen, direkt in die Navigation starten, Geschäfte in der Nähe suchen und Ähnliches. Für Letztes gibt es zusätzliche Buttons im riesigen Overlay, die allerdings auch direkt auf der Karte zu finden sind und somit ein wenig redundant sind.

Die neue Spracheingabe auf Basis der Assistant-Engine soll deutlich schneller reagieren und eine verbesserte Erkennungsqualität bringen. Offiziell angekündigt hat man das nicht, es taucht in diesen Tagen aber bei immer mehr Nutzern auf.

