Google Maps Streetview: Deutschland-Neustart in Kürze & alte Aufnahmen kommen wohl nicht zurück (FAQ)

Mutmaßlich noch in dieser Woche dürfte Google Maps Streetview das Comeback in Deutschland geben und erste neue Aufnahmen von deutschen Straßen veröffentlichen. Vor wenigen Tagen hat man die Weichen gestellt und die alten Aufnahmen aus den Jahren 2008 bis 2009 von der Kartenplattform entfernt. Nach aktuellem Stand dürften diese auch nicht mehr zurückkommen, denn selbst für die Zeitreise-Funktion kommen sie nicht infrage.



Auf das Comeback von Google Maps Streetview in Deutschland haben wir ganze 15 Jahre warten müssen, aber in diesen Tagen wird es endlich soweit sein. Wir haben euch in den letzten Wochen bereits alle Informationen zu Google Maps Streetview in Deutschland zusammengefasst und gezeigt, wo die Streetview-Fahrzeuge unterwegs sind. Die erste Welle neuer Aufnahmen wird zwar noch in etwa drei Monate in Anspruch nehmen, in denen die Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sind, aber erste Bilder kommen schon sehr bald.

Woher stammen die neuen Aufnahmen?

Google hatte schon in der Ankündigung im Juni verraten, dass es „frühestens Mitte Juli“ erste neue Streetview-Aufnahmen geben wird, also schon wenige Wochen nach dem Start der Fahrten. Das liegt aber nicht daran, dass das Team oder die Algorithmen so schnell arbeiten, sondern der Trick ist ein anderer: Die in Kürze kommenden Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2022, denn sie wurden ohne Ankündigung bereits im vergangenen Jahr aufgenommen. Das Bildmaterial der aktuellen Fahrten ist nicht vor Herbst zu erwarten.

Wann kommen die neuen Aufnahmen?

Google hatte es, wie bereits erwähnt, für frühestens Mitte dieses Monats in Aussicht gestellt. Die Mitte des Monats haben wir bereits überschritten, aber die am Freitag bekannt gewordenen verschwundenen alten Aufnahmen sind ein deutliches Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen nur noch am finalen Schliff gearbeitet und auf den Startschuss gewartet wird. Ich gehe davon aus, dass wir noch in dieser Woche neues Bildmaterial erhalten werden.









Kommen die alten Aufnahmen wieder zurück?

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Wer in Deutschland eine Zeitreise machen wollte, hatte dazu theoretisch 15 Jahre Zeit. In der Ankündigung heißt es: „Vor der Veröffentlichung der neuen Street View-Bilder werden wir die mehr als 13 Jahre alten Street View-Bilder inklusive der Unkenntlichmachungen entfernen.“ Vor allem der letzte Teil des Satzes „inklusive der Unkenntlichmachung“ bedeutet, dass die Bilder nicht mehr zugänglich sein werden. Denn man könnte wohl kaum die damals mühsam verpixelten Bilder plötzlich ohne Verpixelung zugänglich machen. Vermutlich besitzt man die Originalbilder selbst nicht mehr und falls doch, gäbe das den nächsten Aufschrei.

Zeitreise-Funktion in Deutschland wohl vorerst nicht möglich

Wir haben euch kürzlich die Zeitreise-Funktion in Google Maps Streetview gezeigt, mit der ihr ältere Aufnahmen aufrufen könnt. In Deutschland wäre das aufgrund der massiven Verpixelung aber kaum sinnvoll. Mit der erwarteten aktuellen Herangehensweise geht man außerdem dem Problem der sehr unterschiedlichen Ansichten aus dem Weg. Denn es ist nicht sinnvoll, wenn ein Haus 15 Jahre lang verpixelt war und 2023 plötzlich sichtbar ist.

Faktisch wird das an sehr vielen Stellen der Fall sein, aber man wird das nicht mit der Zeitreise-Funktion öffentlich dokumentieren wollen. Jetzt einen klaren Schnitt zu machen und Streetview vollumfänglich neuzustarten, erscheint sinnvoll, um die „dunkle Vergangenheit“, die man nur in Deutschland hat, vergessen zu machen. Sehr schade um das „historische“ Bildmaterial, aber die Herangehensweise ist nachvollziehbar.

