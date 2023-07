Google Fotos: Völlig neue Navigation mit schwebenden Buttons und neuer Struktur im Testlauf (Screenshots)

Nutzer der Fotoplattform Google Fotos mussten sich in den letzten Jahren mehrfach an eine veränderte oder zum Teil recht stark umgebaute Navigation gewöhnen und schon bald könnte es von vorn losgehen: Screenshots zeigen jetzt eine runderneuerte Google Fotos-Navigation, die sich von der gerade erst etablierten Leiste am unteren Rand verabschiedet und stattdessen auf schwebende Buttons setzt.



Die Navigation innerhalb von Google Fotos ist nicht immer ganz einfach, denn es sind nicht nur einige Bereiche recht gut versteckt, sondern auch die Struktur unterscheidet sich zwischen Smartphone und Desktop. Das wird sich mit einem möglicherweise sehr bald kommenden Update nicht ändern, aber dennoch wird die Hauptnavigation sowohl visuell als auch strukturell umgebaut. Nachdem man gerade erst die Navigation am unteren Rand (bottom bar) bei vielen Apps etabliert hat, könnte diese schon wieder zum Abschuss freigegeben werden.

Denn Google Fotos verabschiedet sich in einer neuen Version von dieser Leiste und setzt stattdessen auf eine schwebende Leiste, die auf den ersten Blick ein wenig an die Filtermöglichkeiten in anderen Apps erinnert. Der Vorteil der neuen Leiste ist, dass diese über den Inhalten schwebt und somit mehr Platz auf dem Display schafft. Gut möglich, dass die Leiste beim Scrollen nach unten ausgeblendet wird und erst durch einen Tap oder das Scrollen in die andere Richtung wieder eingeblendet wird.

Zusätzlich zur Navigationsleiste gibt es einen ebenfalls schwebenden Suchen-Button an der Position, die früher den Floating-Action-Buttons vorbehalten war. Auch wenn beides zusammengehört, ist es optisch voneinander getrennt. Allein schon durch die Darstellung, dass die Navigation rein aus Text besteht, während der Suchen-Button nur aus dem Icon besteht.









Die neue Navigation besteht aus den Einträgen „Fotos“, „Erinnerungen“, „Galerie“ sowie dem daneben platzierten Suchen-Icon. Die Erinnerungen sind neu dazugestoßen und verdrängen den Teilen-Bereich, der in der neuen Oberfläche am oberen rechten Rand neben dem eigenen Konto zu finden ist. Damit wird deutlich, dass Google Fotos derzeit mehr Priorität auf die Erinnerungen und somit das Stöbern im Archiv als auf das Teilen von Inhalten mit anderen Nutzern legt.

Das neue Design hat sich bisher nur im Rahmen eines Teardowns gezeigt, dürfte aber schon bald für viele Nutzer ausgerollt werden. Es ist anzunehmen, dass wir hier den ersten Schritt für ein neues Standarddesign innerhalb der Google-Apps sehen. Gut möglich, dass man sich mit dem Start von Android 14 in wenigen Wochen einen neuen Anstrich verpassen wird.

