Google Maps Streetview: Deutschland ist wieder da! Google veröffentlicht endlich erste Straßenaufnahmen

Wir haben die Vorzeichen der letzten Tage richtig gedeutet: Google Maps Streetview ist zurück in Deutschland! Derzeit werden die ersten neuen Aufnahmen veröffentlicht und sorgen nach ganzen 15 Jahren endlich wieder dafür, dass Deutschland mit aktuellen Aufnahmen digital bereist werden kann. Die Bilder stammen allerdings nicht von diesem Jahr, sondern sind bereits ein Jahr alt.



Erst im Juni wurde das Comeback von Streetview in Deutschland angekündigt, kurz darauf sind die ersten Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs gewesen und vor dem Wochenende deutete sich an, dass die neuen Aufnahmen sehr bald veröffentlicht werden – jetzt ist es soweit. Denn nachdem man am Freitag (vielleicht auch schon am Donnerstag) alle alten 360 Grad-Ansichten entfernt hat, sind jetzt neu dazugestoßen.

Mehrere Leser haben uns in diesen Stunden von ersten Aufnahmen berichtet, die vereinzelt bereits verfügbar sind. Es handelt sich meist um eher kürzere Strecken oder Aufnahmen außerhalb der großen Ballungsgebiete. So könnt ihr rund um Berlin viele aktuelle Bilder finden, Krefeld ist abgelichtet, in Düsseldorf gibt es neue Aufnahmen, rund um Hamburg und München gibt es Bildmaterial und mehr. Öffnet einfach Google Maps, aktiviert die Streetview-Ansicht und sucht – falls noch nicht flächendeckend abgelichtet – nach blaugefärbten Strecken.

Die jetzt hochgeladenen Bilder stammen übrigens aus dem Jahr 2022 und nicht von den aktuellen Fahrten. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel. Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher noch nicht, aber diese dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

UPDATE: Das ging schnell, die Ankündigung ist da: Ankündigung im Google-Blog. Mehr Infos in Kürze.









Neue Google Maps Streetview-Aufnahmen

Ihr erkennt die neuen Aufnahmen daran, dass diese von „Google Street View“ stammen und aus dem Jahr 2022 stammen. Ältere Aufnahmen von Google Streetview sind bereits verschwunden und die im Vergleich eher wenigen Aufnahmen der Nutzer bilden in den allermeisten Fällen nur einzelne Punkte oder sehr sehr kurze Strecken ab.

