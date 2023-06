YouTube Premium Abo: Jetzt deutlich günstiger nutzen – mit CyberGhost VPN schon ab 1,32 Euro abonnieren

Googles Videoplattform YouTube bietet allen Nutzern die Möglichkeit, durch Abschluss eines Abos bei YouTube Premium eine ganze Reihe von Vorteilen freizuschalten. Dazu gehören eine komplett werbefreie Nutzung, der Zugriff auf YouTube Music, erweiterte Offline-Funktionen und einiges mehr. Wir zeigen euch, wie ihr dieses mithilfe des CyberGhost VPN deutlich günstiger abschließen und dauerhaft nutzen könnt.



YouTube finanziert sich hauptsächlich durch Werbung und hat schon vor einigen Jahren das Ziel ausgegeben, die Nutzer immer stärker von einem kostenpflichtigen Abo überzeugen zu wollen, mit dem sich diese ausblenden lässt. Tatsächlich hat man in den letzten Monaten den Werbedruck erhöht und will auch weitere Anreize für das YouTube Premium-Abo schaffen. Die wichtigsten Vorteile, die man immer wieder bewirbt, sind die Folgenden:

Die Vorteile von YouTube Premium

Videos ohne Werbeunterbrechungen ansehen

Videos herunterladen und Offline anschauen

Kostenlose Nutzung von YouTube Music Premium

Videos am Smartphone im Hintergrund wiedergeben

Musik und Musikvideos im Hintergrund abspielen, auch bei ausgeschaltetem Display

Zugriff auf YouTube Kids ohne Werbeunterbrechungen

Im Familientarif mit der Familie teilen

Zu Beginn war es vor allem die Werbefreiheit, die die Nutzer zu YouTube Premium getrieben haben dürfte, mittlerweile ist aber auch YouTube Music ein wichtiges Thema. Den Offline-Zugriff und die Hintergrundwiedergabe nimmt man natürlich gerne mit. Allerdings lässt sich Google dieses Angebot gut bezahlen, denn YouTube Premium kostet 11,99 Euro pro Monat und im Familientarif sogar 17,99 Euro pro Monat. Mit einem kleinen Trick und mithilfe des CyberGhost VPN geht es deutlich günstiger.









YouTube Premium steht in vielen Ländern zur Verfügung und hat je nach Region völlig unterschiedliche Preisgestaltungen. Während Deutschland, Österreich und Schweiz vergleichsweise teuer sind, sieht es in der Türkei, Argentinien, Philippinen oder auch Brasilien und einigen anderen Ländern völlig anders aus. Denn umgerechnet könnt ihr das Abo dort schon für 1,32 Euro abschließen. Die Leistung ist exakt die Gleiche, ihr zahlt nur deutlich weniger dafür.

Das kostet YouTube Premium in anderen Ländern

Türkei Einzeltarif: 29,99 TRY ( 1,32 Euro )

) Türkei Familientarif: 59,99 TRY ( 2,65 Euro )

) Argentinien Einzeltarif: 389 ARS ( 1,51 Euro )

) Argentinien Familientarif: 699 ARS ( 2,71 Euro )

) Philippinen Einzeltarif: 159 PHP ( 2,65 Euro )

) Philippinen Familientarif: 239 PHP ( 3,98 Euro )

) Brasilien Einzeltarif: 20,90 BRL ( 3,94 Euro )

) Brasilien Familientarif: 34,90 BRL (6,58 Euro)

Alles was ihr dafür tun müsst, ist euren Standort temporär in einen dieser Länder zu verlegen. Ihr könnt zu diesem Zweck das CyberGhost VPN nutzen und darüber einen Standort in diesen Ländern auswählen, um das Abo abzuschließen. Neben dem VPN benötigt ihr noch eine Kreditkarte sowie eine Adresse im ausgewählten Land. Bei der Adresse kann es sich um irgendeine handeln, die ihr zufällig bei Google Maps findet 🙂 Diese wird von Google nicht überprüft und auch nicht verwendet.

YouTube Premium-Abo per VPN deutlich günstiger abschließen

Startet CyberGhost VPN und wechselt euren Standort in das gewünschte Land. Öffnet nun YouTube Premium. Die Seite wird euch in deutscher Sprache mit den jeweiligen Landespreisen gezeigt. Da sich die Preise Wechselkurs-bedingt ändern können, nutzt am besten einen Währungsumrechner. Legt euch im besten Fall ein neues Google-Konto an und registriert euch für das Premium-Angebot. Nach abgeschlossener Registrierung kann der Standort im VPN wieder geändert werden.

Sobald das Abo abgeschlossen ist, habt ihr alles erledigt. Es ist anschließend vollkommen egal, von welchem virtuellen oder realen Standort ihr YouTube Premium nutzt, denn ihr könnt alle Vorteile verwenden und zahlt monatlich den Betrag, der bei der Registrierung angegeben worden ist.









» CyberGhost VPN