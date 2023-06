Android im Auto: Smartphones ersetzen immer mehr Dinge – Navigation, Führerschein, Schlüssel & Dashcam

Die allermeisten Autofahrer dürften ihr Smartphone in unmittelbarer Nähe im Fahrzeug haben und dieses in passiv bis aktiv verwenden – für eine weiter wachsende Anzahl von Aufgaben. Denn auch im Auto schreitet die Digitalisierung voran, sodass das Smartphone einige Dinge ersetzen oder neue Funktionen erstmals ermöglichen kann. Google hat in jüngster Zeit einige Schritte unternommen, um das Android-Smartphone auch im Auto sprichwörtlich in die Pole Position zu bringen.



Die normale Smartphone-Nutzung während der Fahrt ist bekanntlich verboten, aber das bedeutet nicht, dass man das Gerät nicht passiv oder auf anderen Wegen verwenden kann. Was mit dem Freisprechen für Telefonate begonnen hat, setzt sich mit Android Auto fort und derzeit werden die Weichen dafür gestellt, weitere Kategorien abzudecken. Dabei geht es vor allem darum, dass das Smartphone andere Dinge ersetzt oder neue Aufgaben erst ermöglicht.

Android Auto

Mit Android Auto hat Google die Möglichkeit geschaffen, sowohl die Telefonie als auch das Versenden und Empfangen von Nachrichten deutlich komfortabler zu gestalten. Dazu kommt die Navigation sowie das Entertainment, das man per Android Auto in Windeseile übernommen und viele integrierte Herstellerlösungen oder externe Geräte ersetzt hat. Praktisch jedes moderne Fahrzeug besitzt ein Navi und ein Radio, aber genutzt wird häufig nur die App-Variante in der Android Auto-Umgebung.

Google Wallet als Führerschein- und Schlüssel-Ersatz

Erst vor wenigen Tagen haben wir euch zusammengefasst, wie Google Wallet Führerschein und Autoschlüssel ersetzen kann. Beides lässt sich bei ersten Nutzern bequem auf dem Smartphone speichern, sodass die Original-„Dinge“ zu Hause bleiben können. Das ist noch weit von der Verbreitung der Android Auto-Plattform entfernt, aber die notwendigen Grundsteine sind gelegt. Der digitale Autoschlüssel wird sich wohl schneller in der Masse etablieren als der digitale Führerschein.

Smartphone als Dashcam

Die jüngste Möglichkeit wurde erst vor wenigen Tagen entdeckt und könnte von Google zur Massentauglichkeit gebracht werden: Das Smartphone als Dashcam. Statt auf separate Geräte zu setzen und sich über deren oftmals schlechte Qualität zu ärgern, sollen Nutzer einfach das Smartphone an die Windschutzscheibe oder über der Konsole platzieren und die gesamte Fahrt aufzeichnen. Inklusive einiger smarter Funktionen sowie der Gewissheit, die Daten sofort verfügbar zu haben.

Android Automotive bringt den nächsten Schwung

Mit dem Auto-Betriebssystem Android Automotive legt Google den Grundstein für noch mehr Digitalisierung im Auto. Gerade erst haben wir euch den Multiscreen-Einsatz von Android Automotive gezeigt und auch alle zuvor genannten Lösungen ließen sich ohne Smartphone umsetzen. Viele moderne Fahrzeuge verfügen über eine Handvoll Kameras, warum also nicht diese als Dashcam nutzen? Nicht ohne Grund fordert Google von den Fahrzeugherstellern den Zugriff auf alle technisch möglichen Daten.

Im Laufe der Zeit werden sich sicherlich noch viele weitere Bereiche ergeben, die vom Smartphone bzw. den digitalen Diensten im Fahrzeug ersetzt werden können. Insbesondere durch das zunehmende Infotainment für Beifahrer sowie perspektivisch den vollständig autonom fahrenden Fahrzeugen gibt es noch viel Potenzial.

