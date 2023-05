Google Messages: Bilder schneller verschicken – neue Funktion mit deutlich geringerer Auflösung im Test

Die Messenger-App Google Messages wurde in letzter Zeit häufiger aktualisiert und es steht bereits das nächste Update vor der Tür. Eine neue Foto-Komprimierung erlaubt es, Bilder automatisch zu verkleinern, um diese schneller senden zu können. Das klingt praktisch und liefert in puncto Dateigröße gute Ergebnisse, doch die Umsetzung scheint in der aktuellen Form ein wenig fragwürdig.



Per Messenger verschickte Bilder werden häufig automatisch verkleinert und kommen daher oftmals nicht in der Qualität beim Empfänger an, wie sie abgesendet wurden. Wenn man das Foto nicht gerade vergrößert ausdrucken möchte, fällt das im Alltag aber kaum auf. Schon seit einigen Wochen testet auch Google Messages eine solche Funktion, die die Auflösung herunterregelt und somit einen schnelleren Versand ermöglichen soll. Man nennt es „send photos faster“ und stellt natürlich die Geschwindigkeit und nicht die Auflösungs-Verringerung in den Vordergrund.

Die neue Funktion ist nun schon seit einigen Wochen im Umlauf und bei 9to5Google hatte man die Möglichkeit, diese zu testen. In obiger Tabelle könnt ihr sehen, wie groß das Bild im Original war, wie es ohne zusätzliche Komprimierung ankam (in puncto Dateigröße) und wie es mit aktiviertem „send photos faster“ aussieht. Schon die Standardeinstellung komprimiert Bilder auf eine maximale Auflösung von 2048×1152. Wird das Feature zum Einsparen aktiviert, sind es maximal 1600×900 Pixel und der durchschnittliche Dateigrößen-Gewinn liegt bei etwa 60 Prozent.

Bei einer schlechten Mobilfunkanbindung kann das schon einiges ausmachen, auf beiden Seiten. Wird das verschickte Bild vergrößert, wird es natürlich durch eine schlechtere Qualität oder deutlichere Fragmente sichtbar. In der Normalansicht hingegen sollte es auf dem Smartphone-Display kaum auffallen.









Das klingt alles ganz praktisch, aber leider nicht in dieser Umsetzung. Denn die Option befindet sich in den App-Einstellungen und greift somit für alle versendeten Bilder. Viel praktischer wäre es, wenn man das für einzelne Kontakte festlegen oder noch besser on-the-fly entscheiden konnte. Im besten Fall innerhalb des Chats einen Button integrieren, der ein gerade eingefügtes Bild in kleinerer Variante versendet. Vielleicht könnte man sogar dem Empfänger diese Option anbieten, falls sich dieser in einem Fast-Funkloch befindet oder sich in der Tarif-Drosselung befindet.

Derzeit ist es ein Testlauf, aber es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis man eine solche Funktion für alle Nutzer ausrollt. Für Videos bietet man schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, diese automatisch zu Google Fotos hochzuladen und entsprechend den Link zu versenden.

