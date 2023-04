Android 14: Google veröffentlicht Beta 1.1 für die Pixel-Smartphones – diese Probleme wurden behoben

Google legt aufgrund der Probleme noch einmal nach: Vor wenigen Minuten wurde die zweite erste Android 14 Beta veröffentlicht, mit der man nicht nur die Wartezeit auf die zweite Beta verkürzt, sondern auch eine Reihe von Bugs behebt. Der Rollout beginnt ab sofort für alle aktuell unterstützen Pixel-Smartphones, die sich im Beta-Kanal befinden und nicht in der Android 13 QPR3 Beta bleiben wollen.



Gerade einmal zwei Wochen nach dem Start der ersten Android 14 Beta legt Google mit einer bereinigten Ausgabe nach, die einige wichtige Bugs behebt, die schon in den ersten Tagen bei Pixel-Nutzern aufgetreten sind. Neue Funktionen sind in dieser Version nicht zu erwarten, aber dennoch könnte die eine oder andere Entwicklung weiter fortgeschritten sein und in den nächsten Tagen entdeckt werden.

Die folgenden Probleme wurden in Android 14 Beta 1.1 behoben: Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche des Systems abstürzte, wenn versucht wurde, auf den Bildschirm „Hintergrund & Stil“ zuzugreifen, entweder über die App „Einstellungen“ oder durch langes Drücken auf dem Startbildschirm. ( Ausgabe Nr. 277938424 )

Es wurden einige Probleme behoben, die die Verwendung der Fingerabdruck-Entsperrung verhinderten. ( Ausgabe Nr. 272403537 )

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Statusleiste das Mobilfunknetz nicht anzeigte. ( Ausgabe Nr. 277892134 )

Es wurde ein Problem behoben, das in einigen Fällen verhinderte, dass eine SIM-Karte oder eSIM erkannt oder aktiviert wurde. ( Ausgabe Nr. 278026119 )

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Sperrbildschirm eine Nachricht mit einem nicht aufgelösten String-Platzhalter anzeigte, wenn Smart Lock aktiviert war. ( Ausgabe Nr. 278011057 )

Die Beta kann auf allen Pixel-Smartphones zwischen 4a 5G und 7 heruntergeladen werden bzw. wird automatisch über den Beta-Kanal verteilt, wenn ihr euch bereits in diesem befindet. Sollte es wichtige Neuerungen geben, werden wir sie euch zeitnah zusammenfassen. Wie ihr die Beta installieren könnt, haben wir euch in diesem Artikel beschrieben.

» Pixel Tablet: Es wird deutlich teurer als erwartet – neuer Leak spricht von mindestens 600 Euro Verkaufspreis

Letzte Aktualisierung am 12.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Android Developers Blog]