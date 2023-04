Android Auto: Navigations-App MapFactor bekommt neue POI für Elektrofahrzeuge und mehr Sonderziele

Nutzer der Infotainment-Plattform Android Auto können schon seit langer Zeit alternative Apps zur Routenplanung, Navigation oder auch zum Finden von Ladestationen für Elektrofahrzeuge nutzen. Jetzt bringt die populäre Alternative MapFactor ein großes Update, mit dem sich Ladestationen an bestimmten Orten, in der Nähe oder auch entlang der geplanten Route finden lassen. Aber das ist noch nicht alles.



Wir haben euch die Google Maps-Alternative MapFactor schon vor einiger Zeit vorgestellt, die vor allem in Kombination mit Android Auto sehr praktisch sein kann. Die App bietet eine vollständige Offline-Navigation und bringt dank eines großen Updates jetzt neue Funktionen für Elektrofahrzeuge, aber auch für LKWs, Busfahrer oder Camper bzw. Wanderer: Man hat den Umfang der integrierten POIs (Point of Interests) deutlich ausgebaut und bietet diese in der Suchfunktion, direkt auf der Karte oder auch entlang der Route an.

Fahrer von Elektrofahrzeugen können Ladestationen finden und diese auch direkt aus der Suchfunktion heraus als Zwischenziel setzen, speichern, die Navigation dorthin starten und mehr. Aber auch für Fahrer größerer Fahrzeuge hat man neue Funktionen im Gepäck, denn die POIs listen Sonderziele wie Autowaschanlagen, Wiegestationen, Reisebusparkplätze, Bushaltestellen und mehr. Wer sich mehr für das Wandern oder Campen begeistern kann, findet auf der Karte Toiletten, Kneipen, Höhlen, Quellen oder auch Brunnen.

All das ist Teil einer umfangreichen Erweiterung der in der App hinterlegten und Offline nutzbaren POIs bzw. Sonderziele.









Alle neuen Sonderziele sind sowohl in der kostenlosen Version von MapFactor als auch in den Pro-Versionen für Autofahrer oder LKW-Fahrer enthalten. Schaut euch die App einfach einmal an, bei der es sich nach eigenen Angaben um die höchstbewertete Offline Navi-App im Google Play Store handelt. Bei 35 Millionen Installationen kommt die App auf eine Bewertung von 4,5 Sternen.

[MapFactor]