Google Taschenrechner: Viele Nachkommastellen von Pi auswendig lernen – ein lehrreiches Easteregg

Am Dienstag wurde mit dem Pi-Tag wieder der Kreiszahl Pi gehuldigt, deren ungefährer Wert vielen Menschen bekannt sein dürfte – selbst wenn sie die meisten wohl niemals benötigen. In der Google Websuche gibt es schon seit längerer Zeit ein lehrreiches Easteregg, mit dem ihr einige Nachkommastellen dieser Zahl auswendig lernen könnt. Ein lockeres Gedächtnis-Training für Zwischendurch.



Pi hat den Wert 3,14 und dient der Kreisberechnung. Das ist alles, was die meisten Menschen aus ihrer Schulzeit noch wissen dürften und für die allermeisten wird das auch vollkommen ausreichen. Doch bekanntlich hat Pi unendlich viele Nachkommastellen, die mittlerweile auf 50 Billionen Stellen berechnet worden sind. Um den Menschen wenigstens einige weitere Nachkommastellen ins Gedächtnis zu bringen, gibt es seit einiger Zeit im Google Taschenrechner ein kleines Easteregg.

Sucht einfach nach Pi-Tag und ihr werdet im Taschenrechner eine kleine Animation sehen. Mit einem Klick auf das Pi-Zeichen startet das Spiel, das euch jeweils eine weitere Nachkommastelle von Pi anzeigt, die ihr anschließend eingeben müsst. Ein einfaches Merkspiel, das vielleicht dabei helfen kann, die weiteren Stellen etwas besser im Gedächtnis zu behalten. Probiert das einfach einmal aus. Am besten am Desktop, denn die Eingabe des Komma ist mit Tastatur einfacher als per Tap.