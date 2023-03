Google Built-in: Diese Automarken sind schon jetzt dabei – Android Automotive kommt jetzt durch die Hintertür

Angespornt vom großen Erfolg von Android Auto versucht sich Google daran, das neue Betriebssystem Android Automotive zu etablieren, das seit Anfang des Jahres unter neuem Namen auftritt. Es ist zu erwarten, dass das neue Konzept den einen oder anderen Hersteller doch noch zu einem Umdenken bewegt. Bisher ist die Liste der Partner für die tiefere Google-integration im Fahrzeug noch recht übersichtlich.



Google ist mit der ersten Welle von Android Automotive gescheitert, denn viele Hersteller haben von Anfang an abgesagt, sich trotz erster Zusage später doch abgewendet und so mancher Fahrzeugproduzent investiert hohe Summen in eigene Plattformen. Man hat erkannt, dass die Autohersteller den wichtigen Infotainment-Bereich nicht vollständig aus der Hand geben wollen und daher das neue Konzept Google Built-in entwickelt, das wir euch kürzlich vorgestellt haben. Dabei handelt es sich nicht um ein Produkt, sondern viel mehr um verändertes Marketing sowie eine Abwertung von Automotive.

Mit Google Built-in hat man vielleicht den goldenen Kompromiss gefunden, der sowohl den Herstellern als auch Google ganz gelegen kommt: Die Hersteller bauen ihre eigenen Plattformen auf Android-Basis und Google bringt die eigenen Apps in die Fahrzeuge. Genau das, was beide Seiten eigentlich wollten. Google hat Automotive nur entwickelt, um die eigenen Apps fest zu verankern, das geht jetzt auch ohne eigene Anstrengungen.

Das neue Konzept dürfte dafür sorgen, dass sich so mancher Hersteller doch noch in Richtung Google entscheidet. Denn die Google-Apps, allen voran Maps sowie die erwartbare engere Smartphone-Anbindung sind Zugpferde, auf die kein Hersteller verzichten möchte.









Die aktuellen Google-Partner

Polestar

Volvo

Chevrolet

GMC

Cadillac

Renault

Honda

Ford

Mercedes-Benz

Erst vor wenigen Tagen wurde Mercedes-Benz als neuer Partner vorgestellt, der voll auf Google Built-in setzen wird. Ein wichtiger Partner für den globalen Markt, der bisher eher weniger abgedeckt wurde. In den meisten europäischen Ländern ist von obiger Liste lediglich Renault von Bedeutung, während Honda in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat. Ford und Mercedes-Benz sind noch nicht am Markt.

Spannend bleibt es bei Volkswagen, das als erster großer Automotive-Kritiker galt und jegliche Zusammenarbeit mit Google (außer Android Auto) beendete. Doch VW kommt bei der eigenen Software nicht voran, sodass man sich vielleicht wenigstens den Infotainment-Bereich, der planmäßig auf Android basieren sollte, von Google ein wenig abnehmen lässt. Bisher gibt es noch keine Informationen, aber ich könnte mir trotz der Vergangenheit eine Einigung noch in diesem Jahr vorstellen.

[Google Built-in Webseite]