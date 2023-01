Google Uhr: Wecker-App für Android erhält neue Funktionen und optimierte Oberflächen (Screenshots)

Die Android-App Google Uhr gehört nicht unbedingt zur ersten Riege der großen Google-Anwendungen, dürfte aber dennoch von vielen Nutzern regelmäßig verwendet werden. In den letzten Tagen hat die App mehr Updates bekommen als in den Jahren zuvor, was schon bemerkenswert ist. Hier fassen wir alle Neuerungen der kürzlich veröffentlichten Version 7.4 noch einmal zusammen.



Die App „Uhr“ (oder Google Uhr) ist nicht wirklich aufregend, bietet aber eine Reihe von zuverlässigen Funktionen rund um das Thema Zeit oder Zeitmessung, sodass sie regelmäßig verwendet dürfte – allen voran der Wecker. Dieser ist es auch, bei dem es in den letzten Tagen die meisten Updates gegeben hat. Aber auch beim Timer / Countdown gab es Änderungen, selbst wenn diese Oberfläche vergleichsweise selten zum Einsatz kommen dürfte – zumindest auf dem Smartphone.

Doch die App ist nicht nur ein Smartphone-Wecker, sondern dürfte vor allem mit Blick auf Googles Tablet-Offensive sowie dessen Zusammenwachsen mit Smart Displays eine Rolle spielen. Aus diesem Grund gibt es optimierte Oberflächen, eine Modernisierung des für den Kücheneinsatz nicht ganz unwichtigen Timer und selbst die Datenschutzbestimmungen sind sichtbarer geworden. Klar, wenn es Geräte-übergreifend noch besser funktionieren soll oder für andere Apps freigegeben werden kann, spielt das eine Rolle.

Hier eine schnelle Zusammenfassung inklusive Screenshots der wichtigsten Änderungen an der Google Uhr-App. Das jüngst veröffentlichte Update auf die Version 7.4 hat all das und vielleicht noch mehr im Gepäck, das im Rahmen von Teardowns auftauchen könnte.









Weckerton-Aufnahme

Durch eine tiefere Integration der Google Rekorder-App ist es jetzt möglich, Weckertöne direkt aufzunehmen. Statt also nur die verfügbaren Töne zur Auswahl zu haben oder diese extern vom Google Rekorder abzurufen, gibt es einen Aufzeichnen-Button. Dieser öffnet den Rekorder und ermöglicht die Aufzeichnung beliebiger Töne oder Ansagen, die automatisch gespeichert und als Weckerton festgelegt werden.

» Alle Infos zur Weckerton-Aufnahme

Datenschutz im Wecker

Ein kleines, für die meisten Nutzer unbedeutendes, Update, das aber dennoch Hinweise geben könnte: Die Google-Datenschutzbestimmungen kommen in das Drei-Punkte-Menü und lassen sich somit von allen Stellen der Wecker-App aufrufen. Das könnte darauf hindeuten, dass die Uhr-App etwas tiefer integriert wird oder mehr Plattform-übergreifende Funktionen dank Cloudanbindung erhält.

» Datenschutz im Wecker

Buttons statt Swipe

Möglicherweise müssen sich viele Nutzer in der ersten morgendlichen Routine umstellen: Statt bei aktivem Weckerton einen Swipe ausführen zu müssen, um den Alarm zu verschieben oder abzuschalten, genügt in einem Testlauf ein Tap auf die Buttons. Mit einigen Nutzern wird diese veränderte Umsetzung derzeit getestet.

» Neue Buttons in der Uhr-App









Neue Timer-Oberfläche

Auf obigem linken Screenshot seht ihr die alte Oberfläche und rechts die neue, die mit dem Update auf Version 7.4 Einzug hält. Für diese doch recht simple Oberfläche gibt es viele Anpassungen und es bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Titel, wenn man so will, wandert inklusive Schließen-Button an den oberen Rand. Der eigentliche Countdown wird in einen Ring gepackt und schrumpft recht deutlich. Darunter sind die Buttons zum Stoppen oder Raufpacken einer weiteren Minute jetzt gleichwertig und deutlich größer in der Mitte angeordnet.

Das neue Design wirkt aufgeräumter, doch weil die Anwendung ohnehin schon sehr viel Platz hatte, war das auch kein großes Kunststück. Vor allem die verkleinerte Darstellung der Hauptzahl ist gelungen und erschlägt die Nutzer nicht mehr.

» Das ist die neue Timer-Oberfläche

Letzte Aktualisierung am 23.01.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!