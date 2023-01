Android: Umfangreiches Update für Mein Gerät finden kommt; alle bisher bekannte und erwartete Neuerungen

Die Android-App Mein Gerät finden sowie die dazugehörige Google-Plattform sind schon seit vielen Jahren verfügbar und haben sich bis auf kleinere Details lange Zeit nicht verändert. Doch in den letzten Wochen hat sich durch Leaks und halbe Ankündigungen abgezeichnet, dass ein größeres Update vor der Tür steht. Wir zeigen euch, was bisher bekannt ist und was noch erwartet wird.



Die App „Mein Gerät finden“ erfüllt hauptsächlich den namensgebenden Zweck, nämlich das Aufspüren des Geräts, auf dem die App installiert ist. Begonnen hat es mit dem Aufspüren des verlorenen oder verlegten Smartphones, das sich selbst über die Google Websuche finden und zur Unterstützung auch lautstark anklingeln ließ. Dabei wird es vermutlich auch bleiben, doch weil es immer mehr mobile smarte Geräte vom Kopfhörer bis zur Smartwatch gibt, muss sich auch die App weiterentwickeln.

Google arbeitet schon seit langer Zeit am Ausbau der App, kam bisher aber nur in kleinen Schritten voran und dürfte schon bald einen Rollout in mehreren Wellen starten. Hauptsächlich geht es darum, noch mehr Geräte zu umfassen und auch Gadgets aufzuspüren, die selbst keine eigene Internetanbindung haben und sich daher normalerweise nicht finden lassen. Auch dabei dürfte man sich von Apple inspirieren lassen, das beim Ausbau des eigenen Netzwerks längst einen Schritt weiter ist.

Durch Ankündigungen per Google System Update-Changelog sowie einigen Leaks und Teardowns wissen wir, dass die App einige größere Schritte machen soll und haben euch natürlich in den letzten Wochen stets über alles Neue informiert. Weil sich das Puzzle so langsam zusammensetzt, fassen wir hier noch einmal alle bisher bekannten Neuerungen zusammen, an denen aktuell gearbeitet wird.









Neues Design für die Android-App

Als Vorbereitung für die kommenden Neuerungen erhält die Android-App eine neue Oberfläche, die sich darauf konzentriert, eine Vielzahl von Geräten zu unterstützen und entsprechend eine Geräteauswahl zum Start zeigt. Die weitere Darstellung orientiert sich an Google Maps, stellt die Karte in den Mittelpunkt und zeigt am unteren Rand ein schwebendes Overlay mit Geräte-Informationen.

Zuletzt bekannten Standort speichern

Eine wichtige Verbesserung für die App ist es, dass nicht nur der aktuelle Standort von Geräten abgerufen werden kann, sondern auch die zuletzt bekannte Position. Das erfordert natürlich, dass Geräte-Standorte immer wieder an die Google-Server gesendet und dort verschlüsselt gespeichert werden. Denn man kann ja nie wissen, wann ein Gerät plötzlich „weg“ ist und keine Online-Anbindung mehr hat. Entsprechende Vorbereitungen sind seit langer Zeit bekannt, in Teardowns aufgetaucht und haben sich vor wenigen Tagen mit einer neuen Option in den Einstellungen gezeigt. Für einige Google-Geräte wird das schon heute angeboten.

Einbindung von Fast Pair-Geräten

Der Umfang der zu findenden Geräte soll stark ausgebaut werden, sodass sich potenziell alle per Fast Pair mit dem Smartphone verbundenen Geräte auffinden lassen sollen. Das gilt für den zuletzt bekannten Standort sowie, je nach Verfügbarkeit, auch für den Live-Standort einzelner Geräte. Ohnehin spielt Fast Pair für das große Update der Plattform eine wichtige Rolle und schafft für Google entsprechende Möglichkeiten, um die Gerätekommunikation zu kontrollieren. Schon seit längerer Zeit arbeitet man mit zahlreichen Geräte-Herstellern zusammen, um Fast Pair ab Werk tief zu integrieren.

Pixel Finder

Zur Erweiterung des Netzwerks und als Gegenpol zu Apples AirTags wird Google im Laufe dieses Jahres eigene Bluetooth-Tracker vorstellen, über die schon vor längerer Zeit erste Details bekannt geworden sind, die sich kürzlich bestätigt haben. Aufbau und Funktionsumfang sollten dem Apple-Produkt sehr ähnlich, als Bezeichnung steht derzeit „Pixel Finder“ im Raum.

Globales Geräte-Netzwerk?

Der wirklich große Schritt folgt mutmaßlich erst später, denn es baut auf all den zuvor genannten Geräten auf: Ein globales Gerätenetzwerk, das auch Geräten ohne eigenen Internetzugang eine Standortmeldung ermöglicht. Das Netzwerk würde vom Smartphone bis zur Smartwatch und den Pixel Findern aus allen möglichen Geräten innerhalb des Ökosystems bestehen und könnte somit ein weltumspannendes Netzwerk aufbauen. Wird ein Gerät gesucht, genügt es, wenn sich irgendein Gerät in der Nähe befindet – was gerade dank der hohen Verbreitung von Android recht wahrscheinlich ist.

