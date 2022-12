Recht viele Webseiten und Apps bieten die Möglichkeit, sich mit dem Google-Konto einzuloggen und damit den Prozess der Registrierung deutlich zu verkürzen. Die seit einiger Zeit auftauchenden Login-Popups sind offenbar einigen ein Dorn im Auge, sodass DuckDuckGo jetzt ein Update für die eigenen Browser-Erweiterung angekündigt hat. Diese sollen die Popups vollständig blockieren.



Bietet eine Webseite den Login per Google-Konto an, kann der Nutzer schon beim ersten Aufruf durch ein Overlay darauf hingewiesen werden, das recht viel Platz einnimmt und nicht übersehen werden kann. Der Login wird soweit vereinfacht, dass man schon vor dem Klick den aktuell genutzten Account sehen kann. Für manche Nutzer kann das sehr nützlich sein, für andere wiederum nervig. Solltet ihr zur letzten Gruppe gehören, hat DDG jetzt etwas für euch.

Die DuckDuck Go Browser-Erweiterung kann diese Popups erkennen und vollständig deaktivieren. Diese werden nicht nur ausgeblendet, sondern gar nicht erst geladen oder zumindest der enthaltene JavaScript-Code nicht ausgeführt, sodass Google den Besuch nicht tracken kann. Dieses mehr an Komfort und Datenschutz lässt sich einfach in den Einstellungen der Erweiterung aktivieren und zeigt, wohin die Reise geht, wenn der DDG-Browser erst einmal breit verfügbar ist.