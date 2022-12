Pixel 6a: Googles Budget-Smartphone für nur 349 Euro – viele Frühschoppen-Aktionen bei Media Markt

Googles aktuelles Budget-Smartphone Pixel 6a steht ein wenig im Schatten des großen Bruders und des Flaggschiff-Nachfolgers, ist aber durchaus ein solides Paket, das in den meisten Reviews begeistern konnte. Jetzt hat Media Markt eine Frühschoppen-Aktion gestartet und bietet das Smartphone nur bis heute Abend für 349 Euro an. Schaut mal herein.



Wer an Weihnachten nicht das ersehnte Smartphone unter dem Baum gefunden hat, kann es sich vielleicht jetzt selbst zulegen, wenn es sich um das Pixel 6a handelt. Bei Media Markt gibt es nur heute die Frühschoppen-Aktionen, die bis einschließlich 20:00 Uhr am heutigen Abend gelten. Neben zahlreichen smarten Produkten, LEGO-Sets und Haushaltsgeräten, ist auch das Pixel 6a reduziert, das ihr euch für 349 Euro statt 459 Euro sichern könnt.

Das Pixel 6a ist sowohl Online als auch in den Stores verfügbar und dürfte sich trotz des langen Schattens von Pixel 6 und Pixel 7 recht gut verkaufen. Erst vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass das Pixel 6a von der breiten Nutzerschaft zum Smartphone mit der besten Kamera gewählt – noch vor dem Pixel 7 Pro. Beim Rating per Dollar steht es unangefochten an der Spitze und auch die weiteren Leistungsdaten sowie die Software-Updates können sich sehen lassen – vor allem zu dem Preis.

Schwer zu sagen, ob dieser Preis in den nächsten Wochen noch einmal unterboten wird. Denkt daran, dass Google mutmaßlich im Frühjahr schon das Pixel 7a vorstellen könnte, das dann natürlich Begehrlichkeiten weckt.

