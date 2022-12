Android: Wie wird das Wetter? Google bringt rundum erneuerte Oberfläche in die Websuche (Screenshots)

Viele Nutzer dürften sich bei Google mehr oder weniger regelmäßig über das Wetter informieren und haben dazu nicht nur verschiedene Möglichkeiten, sondern erhalten auch noch unterschiedliche Oberflächen. Jetzt gibt es nach gut einem halben Jahrzehnt erstmals ein Update für die Wetter-Darstellung in der mobilen Browserversion. Diese bietet deutlich mehr Informationen, Möglichkeiten und eine veränderte Detailstruktur.



Wer sich bei Google über das Wetter informieren möchte, kann das nicht nur per Homescreen-Widget oder im Assistant oder anderen Quellen wie News und Discover tun, sondern natürlich auch in der Websuche. Alle Produkte bieten unterschiedliche Darstellungen und Detailgrade, was sich tatsächlich auch in der Websuche selbst fortsetzt. Desktopnutzer sehen eine völlig andere Version als Nutzer eines mobilen Browsers. Und wer die Google-App auf dem Smartphone nutzt, sieht wieder eine andere Oberfläche.

Nachdem man in den letzten Monaten an der Version innerhalb der Google-App geschraubt hat, folgt nun die Version im mobilen Webbrowser. Allerdings gibt es keine Annäherung an eine andere Variante, sondern man setzt weiterhin auf Abgrenzung zueinander – warum auch immer. Die neue Version zeichnet sich dadurch aus, dass deutlich mehr Details zur Prognose zu sehen sind und eine neue Struktur verwendet wird. Statt wie in der Android-App zwischen Tagen zu wechseln und alle Details zu sehen, gibt es hier alle Tage mit per Tab wechselnden Details.

Ich muss das nicht weiter ausführen, denn schlussendlich sind es die gleichen Informationen im anderen Gewand und es kann wiederum je nach Sprache und Landesversion eine andere Oberfläche dargestellt werden. Weil die meisten Nutzer aber ohnehin wohl nur Temperatur und Sonne/Niederschlag für den schnellen Blick benötigen, werden manche die Umstellung vielleicht gar nicht bemerken. Hier zwei Screenshot-Sammlung.









Neue Browserversion

Google App-Version (iOS & Android)

» Android 13 & Windows 11: Microsoft bringt die neueste Android-Version bald auf den Desktop – Beta gestartet

» Android: Google Play Store startet neue Kauf-Option für Kinderkonten – Kaufanfrage an Eltern senden

[9to5Google]