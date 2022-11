YouTube Premium & YouTube Music: Abo wird teurer, Nutzerzahlen steigen und Google will Spotify überholen

Google hat vor einigen Jahren das Abo-Angebot YouTube Premium geschnürt, die lange Zeit im Schatten der bekannten Alternativen stand und somit eher unter dem Radar flog. Aber diese Zeiten sind wohl vorbei, denn Google hat große Pläne, hat gerade erst einen Abo-Rekord vermeldet und will an die Spitze des Musikstreamings. Doch die mutmaßlich bevorstehende Preiserhöhung dürfte das erschweren.



Wer regelmäßig bei YouTube unterwegs ist, wird das Abo-Angebot YouTube Premium kennen. Denn Google bewirbt es nicht zu knapp auf der eigenen Videoplattform mit Werbespots, Werbebannern und immer wieder mit Einblendungen, Overlays oder beim Start der Smartphone-App. Schon vor Jahren hatte ein Google-Manager mehr oder weniger öffentlich vermeldet, die Nutzer so lange nerven zu wollen, bis sie ein Abo abschließen. Dieses „nerven“ und die zunehmende Länge und Anzahl von Werbespots zeigt wohl Wirkung.

80 Millionen Abonnenten

Vor wenigen Tagen hat man vermeldet, dass YouTube Premium 80 Millionen Abonnenten hat und die Nutzerzahlen im Vergleich zum Vorjahr bald verdoppeln konnte. Dabei dürfte es sich um ein natürliches Wachstum handeln, denn man hat weder die Vorteile nennenswert verbessert, noch den Preis gesenkt – ganz im Gegenteil. Man hat aber auch nicht mit monatelangen Probe-Abos um sich geworfen, die vielleicht mit dazu gezählt werden.

Google will an die Spitze

Das erklärte Ziel ist es nun, mit YouTube Music an die Spitze der Musikstreamingplattformen zu gelangen. Dazu arbeitet man eng mit der Musikindustrie zusammen und sieht die Kombination aus Musik und Musikvideo, wie sie in dem Umfang nur YouTube bieten kann, als großen Vorteil. Es ist noch ein weiter Weg, aber wenn „die Musikindustrie“ (wer immer das auch sein mag) eine Präferenz zu Googles Plattform hat, könnte es da schon einige Dinge geben, die das Wachstum beschleunigen.









YouTube Premium wird teurer

Kürzlich wurde bekannt, dass Google die Preise für YouTube Premium empfindlich erhöht und hat dies in den ersten Ländern bereits umgesetzt. Eine globale Erhöhung gab es bisher nicht und für DACH ist bisher nichts bekannt, aber die Erhöhung wird nur eine Frage der Zeit sein. Denn es war nicht nur eine Preisanpassung von wenigen Cent, sondern eine wirklich starke Verteuerung. In den USA und Kanada ganze fünf Dollar pro Monat mehr, in Argentinien eine Verdreifachung, in der Türkei eine Verdopplung der Preise. Alle Informationen zu den Preisanpassungen findet ihr in diesem Artikel.

YouTube Premium auf der Siegerstraße?

Derzeit sieht es für YouTube Premium sehr gut aus und bei aktuellem Wachstum ist das Ziel, an die Spitze des Musikstreamings zu gelangen, gar nicht so unrealistisch – wenn auch natürlich nicht einfach. Google profitiert davon, dass die Nutzer zusätzlich das werbefreie YouTube erhalten, sodass man ein starkes Paket verkaufen kann. Vergleichbar mit Amazon Prime, dessen Vorteile gegenseitig voneinander profitieren. Das ist etwas, das beispielsweise Spotify in dem Umfang nicht bieten kann.

Google muss das Ziel verfolgen, dass ein YouTube Premium-Abo so selbstverständlich wird, wie es einige Zeit Amazon Prime, Netflix oder Spotify gewesen sind und langsam auch Disney+ wird. Ich denke, dass man da in einigen Märkten auf einem sehr guten Weg ist. Die Preiserhöhungen sind für dieses Ziel natürlich problematisch, aber auch die anderen Plattformen müssen ihre Preise immer wieder anpassen. Googles Vorteile des Bundles könnte da auch zum Nachteil werden, denn man muss die gestiegenen Kosten beider Plattformen abdecken.

» Alexa: Amazon könnte Entwicklung des Sprachassistent zurückfahren – mit Auswirkungen auf Google Assistant?