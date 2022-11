Netflix & Chromecast: Das günstige Basis-Abo lässt sich nur auf aktuellen Chromecasts mit Google TV nutzen

Vor wenigen Tagen hat Netflix das Basis-Abo mit Werbung eingeführt, das den werbegestützten Zugang zu den Medien mit einer geringeren monatlichen Abogebühr ermöglicht. Dieses neue Abo hat ziemlich hohe Wellen geschlagen und dürfte trotz für manche Nutzer enttäuschender Bedingungen wohl ein Erfolg werden. Doch einige Geräte sind von der Nutzung ausgeschlossen, dazu gehören auch die klassischen Chromecasts.



Auch die Streaming-Abos werden immer teurer und wer etwas Geld sparen möchte, greift bei Netflix vielleicht lieber zum werbegestützten Basis-Abo mit Werbeunterstützung. Dieses ist grundsätzlich zwar auf allen Plattformen nutzbar, schließt aber eine Reihe von Geräten aus. In diesen Tagen könnten daher so manche Nutzer überrascht sein, wenn sie beim ersten Streamen auf ihren lang-genutzten Chromecast nur noch eine Fehlermeldung sehen:

Das Basis-Abo mit Werbung wird nur auf Chromecast mit Google TV unterstützt. Um Netflix auf einen Chromecast oder Chromecast Ultra zu übertragen, müssen Sie ein Upgrade Ihres Netflix-Abos auf das Basis-, Standard- oder Premium-Abo vornehmen.

Denn Netflix lässt sich nur auf dem Chromecast mit Google TV nutzen, also nur der aktuellen Generation mit dem „neuen“ Konzept. Der klassische Chromecast ohne Android TV / Google TV ist nicht nutzbar und erfordert es, dass ihr das normale Netflix-Abo verwendet. Einen Grund dafür gibt man zwar nicht an, aber das ist recht einfach nachzuvollziehen: Wird Netflix auf einem Chromecast mit Google TV übertragen, kommt die Netflix-App zum Einsatz, was beim klassischen Gerät nicht der Fall ist. Natürlich könnte Netflix das dennoch unterstützen, aber den Aufwand für die Unterstützung auslaufender Geräte scheut man wohl (noch).

» ChromeOS: Zocken auf Chromebooks – Steam lässt sich jetzt in der Beta und auf noch mehr Geräten nutzen

» Android-Spiele auf dem Desktop: Google Play Games für Windows startet in noch mehr Ländern (Video)

Letzte Aktualisierung am 28.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Netflix Support]