Google Store: Die Black Friday Aktionen laufen – Pixel & Nest-Produkte sind jetzt günstiger zu haben + Geschenk

Es ist das große Black Friday Wochenende und nur noch bis einschließlich Montag (Cyber Monday) bietet der deutsche Google Store starke Aktionen rund um die Produkte der Reihen Pixel, Nest und Chromecast. Als Anreiz stellt man alle Kunden zum Dank ein kleines Geschenk in Aussicht, das man mit in das Paket legt. Wir zeigen euch, was darin enthalten ist.



Der Black Friday ist für viele Händler neben dem Weihnachtsgeschäft die wichtigste Verkaufszeit, für manche vielleicht auch wichtiger als Weihnachten, sodass es kein Wunder ist, dass viele Händler dieses ursprünglich eintägige Event auf mehrere Tage oder Wochen ausdehnen. Das gilt auch für den deutschen Google Store, bei dem die Aktionen schon vor über einer Woche gestartet sind und noch bis einschließlich Cyber Monday (kommenden Montag) laufen.

Es gelten aber nicht nur die unten aufgelisteten Aktionen, sondern ihr bekommt zusätzlich ein kleines Geschenk in Form von Dankeskarten und Stickern oder einem Videospielverstärker. Letztes klingt ganz interessant und tatsächlich ist es ein Spielzeug, mit dem man immerhin ein paar Minuten Spaß haben kann. Wir haben euch diesen Arcade-Automaten aus Pappe mit Smartphone-Einschub bereits ausführlich vorgestellt. Wer sich für die Sticker interessiert, findet Hier ein Foto.

[…] erhältst du entweder eine kleine Dankeskarte mit Google-Branding und Sticker oder einen kleinen Videospielverstärker aus Pappe mit Google-Branding (abhängig von der Verfügbarkeit und im Ermessen von Google).

Auf diese Produkte gibt es Rabatte

110 Euro Rabatt beim Kauf von Google Pixel 6a

Pixel 7 (Trade-In Aktion, bis zu 510 Euro zurück)

15 Euro Rabatt beim Kauf von Chromecast mit Google TV 4K | 54,99 Euro statt 69,99 Euro

30 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Hub 2. Generation | 69,99 Euro statt 99,99 Euro

29 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Mini | 30 Euro statt 59 Euro

30 Euro RAbatt beim Kauf von Pixel Buds A | 69 Euro statt 99 Euro

30 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Cam Indoor mit Kabel | 69,99 Euro statt 99,99 Euro

50 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Doorbell mit Akku | 149,99 Euro statt 199,99 Euro

50 Euro Rabatt beim Kauf von Nest Cam Outdoor oder Indoor mit Akku | 149,99 Euro statt 199,99 Euro









Letzte Aktualisierung am 24.11.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!