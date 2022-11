Google Store: Das ist das Geschenk zum Black Friday – Arcade-Automat für das Smartphone + Spiel (Galerie)

Schon vor dem Black Friday gibt es im deutschen Google Store eine Reihe von interessanten Aktionen, zu denen man zusätzlich für jede Bestellung ein kleines Dankeschön in Form eines Geschenks in Aussicht stellt. Jetzt wissen wir, worum es sich bei diesem Geschenk handelt: Es ist ein Arcade-Automat, in den ihr euer Smartphone hereinstellen und eine Art Jump’n’Run zocken könnt. Spielen könnt ihr aber auch ohne dieses Gadget.



Wir haben euch bereits die Google Store Aktionen zum Black Friday vorgestellt und natürlich auch erwähnt, dass es zu jeder Bestellung ein kleines Dankeschön in Form von Stickern oder einem Goodie aus Pappe gibt. Das klingt nicht wirklich aufregend, aber das Google Store-Team hat sich wieder etwas Spaßiges einfallen lassen und ein Geschenk erschaffen, über das man sich freuen und auch einige Zeit Spaß haben kann.

Bei dem im Kleingedruckten erwähnten „Videospielverstärker aus Pappe“ handelt es sich um einen Arcade-Automaten aus Pappkarton. Diesen müsst ihr selbst zusammenfalten, zusammenbauen und habt nach einigen Handgriffen das fertige Goodie in euren Händen. Bei dem Automaten handelt es sich um eine Haltevorrichtung für das Smartphone inklusive eines spiegelnden Elements. Dadurch wird das Smartphone zum interaktiven Teil des Automaten und ermöglicht sowohl Steuerung als auch Darstellung.

Im Folgenden findet ihr einige Bilder dieses Goodies, das in diesen Tagen wohl die Hälfte aller Onlineshopper im Google Store zugeschickt bekommen, während die andere Hälfte Dankeskarten und Sticker erhält. Von diesen haben wir bisher noch keine Bilder, aber ich tippe darauf, dass dieser Videospielverstärker eindeutig das bessere Geschenk ist 🙂

















Habt ihr den Automaten aufgebaut, wollt ihr natürlich auch zocken. Dazu öffnet ihr diese URL und findet dahinter ein kleines Jump’n’Run in 3D-artiger Block-Optik, so wie es schon auf dem Automaten zu sehen ist. Das einzige was ihr tun müsst, ist eure Figur springen zu lassen. Ihr müsst über Hindernisse springen oder Goodies einsammeln, was von ganz allein geschieht. Weil ihr im Automaten nicht direkt eure Finger sehen könnt, wäre eine Bedienung wohl schwierig, daher gibt es nur eine einzige SPRINGEN-Taste.

Vor dem Start könnt ihr auswählen, ob ihr mit oder ohne Automat spielen wollt. Der Unterschied liegt darin, dass die Ansicht für den Automaten gespiegelt wird. Wer eine Herausforderung sucht, kann das Spiel in der Automaten-Variante ohne denselbigen spielen 😉

Wer dieses Papp-Gadget haben möchte, muss in den nächsten Tagen im Google Store bestellen und die Daumen drücken, dass es diese Überraschung statt der Sticker ins Paket schaffen. Alle anderen können aber auch ohne das Geschenk auf dieser Seite spielen.

