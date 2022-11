So mancher Nutzer von Android Auto muss gute Nerven beweisen, denn Googles Infotainment-Plattform hat immer wieder kleinere und größere Probleme, die nur wenig Freude aufkommen lassen. Über einen längeren Zeitraum gab es ein Telefonie-Problem, das man endlich gelöst haben will – aber nur für Nutzer der Pixel-Smartphones: Das Audiosignal hat sich den falschen Weg gesucht und wurde über das Smartphone ausgegeben.



Warum hat Googles Android Auto immer wieder Probleme? Noch dazu solche, die immer wieder einmal auftreten, vermeintlich einfach zu lösen sind und dennoch über mehrere Monate nicht gefixt werden. Eines davon will man in jüngster Zeit wieder gelöst haben, nämlich die Audio-Ausgabe am falschen Ausgang bei der Telefonie. Zahlreiche Nutzer berichteten, dass für die Telefonie der Lautsprecher des Smartphones statt der des Fahrzeugs genutzt wurde. Dadurch war Telefonieren praktisch gar nicht oder nur in leiser Umgebung möglich.

Dieses Problem will man mittlerweile gelöst haben, wobei der Rollout des Fixes schwer nachvollziehbar ist. Anfang November hieß es, dass das Problem mit dem Rollout von Android 13 auf die Pixel-Smartphones gelöst wird. Doch Android 13 ist schon seit vielen Wochen auf den aktuellen Pixel-Smartphones zu finden, sodass es wohl doch eher ein monatliches Update gewesen sein muss. Dieser Fix gilt aber nur für Pixel-Smartphones, denn Nutzer anderer Geräte müssen auf ein Update über einen anderen Weg warten. Auch hier gibt es keine Details.

Man kann eigentlich nur festhalten, dass Google an einer Lösung arbeitet oder daran gearbeitet hat und diese auf dem Weg ist. Es scheint nicht erklärbar, woher so etwas immer wieder kommt, warum nicht alle Nutzer betroffen sind, warum so etwas nicht in Testläufen auffällt und warum es dann Monate braucht, um es zu beheben.

UPDATE: Ein Problem behoben, ein weiteres bleibt offen: Immer mehr Pixel 7-Nutzer berichten, dass sie Android Auto gar nicht nutzen können. Mehr dazu unter folgendem Link:

» Android Auto: Pixel 7-Nutzer berichten von Problemen – Infotainment-System ist für einige kaum nutzbar

