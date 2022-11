Google Maps: Mit diesen einfachen Tastenkürzel könnt ihr die Kartenplattform schnell und komfortabel nutzen

Normalerweise wird die Kartenplattform Google Maps vollständig per Touch oder Maus-Cursor bedient, was durch eine Reihe von einfachen Gesten sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Lediglich für Suchanfragen oder Rezensionen wird die Tastatur benötigt, aber wer möchte, kann die Finger auch direkt auf den Tasten lassen. So wie viele andere Google-Produkte, lässt sich auch Google Maps recht umfangreich mit Tastenkürzeln bedienen. In einigen Fällen kann das sehr praktisch sein.



Im Gegensatz zu anderen Google-Produkten, gibt es auf der Kartenplattform keine umfangreiche Liste von Tastenkombinationen oder komplizierte Zusammenhänge, sondern man hat es sehr einfach gehalten – aber dennoch effektiv. In Google Maps gibt es eine Reihe von einzelnen Tasten, mit denen der Kartenausschnitt verschoben, angepasst oder auch die Liste der Ergebnisse Punkt für Punkt abgearbeitet werden kann. Die Tasten sind sehr intuitiv und können so sehr schnell verinnerlicht werden. Wirklich umfangreich ist die Liste nicht, sodass ich hier einfach einmal alle bekannten Tastenkürzel aufliste, die schnell gelernt sind.

Die Tastenkürzel von Google Maps im Browser

Pfeiltasten – der Kartenausschnitt wird um jeweils ein Quadrat verschoben

– der Kartenausschnitt wird um jeweils ein Quadrat verschoben + – der Kartenausschnitt wird um eine Stufe herangezoomt

– der Kartenausschnitt wird um eine Stufe herangezoomt – – der Kartenausschnitt wird um eine Stufe herausgezoomt

– der Kartenausschnitt wird um eine Stufe herausgezoomt TAB – Wechsel zwischen den einzelnen Suchergebnissen inklusive sichtbarem Marker auf der Karte

– Wechsel zwischen den einzelnen Suchergebnissen inklusive sichtbarem Marker auf der Karte ENTER – Aufruf eines Suchergebnisses mit Detail-Ansicht

– Aufruf eines Suchergebnisses mit Detail-Ansicht 1-7 – Mit den Zahlentasten könnt ihr bei einem aktiven Suchergebnis zwischen diesen nummerierten Ergebnissen wechseln

– Mit den Zahlentasten könnt ihr bei einem aktiven Suchergebnis zwischen diesen nummerierten Ergebnissen wechseln 8 und 9 – Gibt es mehr als sieben Ergebnisse, könnt ihr mit 8 ZURÜCK und mit 9 VOR zu den jeweils nächsten sieben Ergebnissen wechseln

Ich persönlich nutze vor allem die Möglichkeit zum Verschieben des Kartenausschnitts mit den Pfeiltasten sowie das Zoomen per +/- immer wieder gerne und komme damit manchmal schneller zum Ziel als per Cursor.

Die TAB-Taste kann auch ohne Suchergebnisse zum Einsatz kommen und wechselt nach jedem Druck zu einem anderen Element auf der Karte, das dann eingerahmt wird und sozusagen aktiv ist. Mit einem Druck auf die ENTER-Taste lässt es sich dann, wenn es sich um einen Button handelt, aufrufen. Rein theoretisch könnte man damit viele Teile von Google Maps steuern, zwar sehr umständlich, aber möglich. Wer wirklich mal darauf angewiesen ist, wird es zu schätzen wissen.









Ein weiterer kleiner Tipp funktioniert im Zusammenspiel mit dem Cursor: Haltet in der Satellitenansicht die STRG oder SHIFT-Taste gedrückt und bewegt den gedrückt gehaltenen Mauszeiger über die Karte. Durch seitliches Fahren lässt sich der Kartenausschnitt so drehen, durch vertikale Bewegung lässt sich die Karte in die 3D-Ansicht neigen. Das ganze funktioniert auf Touch-PCs auch mit zwei Fingern gleichzeitig, genau so wie auf dem Smartphone. Eine detaillierte Erklärung dazu haben wir euch erst kürzlich in diesem Artikel mit den verschiedensten Zoom- und 3D-Gesten zusammengestellt.

Vor einiger Zeit haben wir euch außerdem gezeigt, wie sich der Slider zum Zoomen wieder einblenden lässt, mit dem sowohl schneller als auch präziser gezoomt werden kann. In Verbindung mit den Tastenkombinationen eine weitere Möglichkeit, um Google Maps schnell und komfortabel zu nutzen.

Weitere Tastenkombinationen oder Kürzel sind nicht bekannt, denn bei allen Buchstaben-Tasten springt der Fokus automatisch immer in das Eingabefeld – was vielleicht noch ein guter Tipp ist. Nur durch die Verwendung eines Screenreaders können weitere Bereiche freigeschaltet werden, woraufhin dann Zahlen auf der Karte eingeblendet werden, mit denen navigiert werden kann. Mehr Informationen dazu findet ihr auf dieser Supportseite.

