An Google-Studien teilnehmen und Prämien erhalten: Google belohnt euer Nutzer-Feedback mit Geschenken

Die meisten Unternehmen haben ein großes Interesse daran, ihren Kunden bestmögliche Produkte und Dienstleistungen zu bieten, um daraus resultierend möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist natürlich auch bei Google nicht anders und so setzt man immer wieder darauf, die Nutzer direkt nach ihrer Meinung zu fragen – auch in Form von Studien. Über eine wenig bekannte Plattform könnt ihr an Google-Studien teilnehmen und darüber Geschenke / Prämien erhalten.



Auch wenn man den Nutzern mit manchen Strategie-Entscheidungen das Leben schwer macht, hat Google dennoch ein großes Interesse daran, möglichst starke Produkte zu bieten. Um die eigenen Produkte weiter zu verbessern, setzt man auch auf Nutzer-Feedback und hat im Laufe der Zeit einige Apps etabliert, bei denen man die Nutzer direkt befragt und diese für ihre Meinung bezahlt. Die Beträge sind gering, aber dennoch kann es für beide Seiten lohnend sein und dementsprechend dürfte es auch recht populär sein.

Etwas anders, aber vielleicht lohnenswerter, verhält es sich bei den Google-Studien zur Nutzererfahrung. Dabei handelt es sich um ein etwas größeres Programm, für das sich interessierte Nutzer registrieren müssen und von Google gezielt für einzelne Studien ausgewählt werden. Dabei geht es um Studien zur Nutzung von Google-Produkten, wobei man wohl spezielle Zielgruppen auswählt (inklusive Geschlecht / Hautfarbe / Ethnie). Es ist keine Voraussetzung, Google-Produkte regelmäßig zu nutzen. Vielleicht kann das sogar ein Vorteil sein, um neutrale Meinungen zu erhalten.

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig, damit wir weiterhin Google-Produkte entwickeln können, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Sie bekommen dadurch die Gelegenheit, Dinge zu beeinflussen, die jeden Tag von Millionen von Menschen verwendet werden – von E-Mail-Anwendungen über Produktivitäts-Apps bis hin zu Tools für Entwickler: innen und Lehrkräfte. Auch wenn Sie im Moment keine Google-Produkte verwenden, können Sie sich registrieren. Falls eine unserer Studien gut zu Ihnen passt, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen die Details und nächsten Schritte mitteilen. Die meisten Teilnehmenden erhalten als Dankeschön ein kleines Geschenk.









Eine solche Studie besteht aus deutlich mehr als kurzen Umfragen. Man wird längerfristig befragt, muss viele Dinge bewerten, es kann Videochats oder sogar den Besuch von Google-Büros mit persönlichen Gesprächen umfassen. Also ein ziemlicher Aufwand, der für eine Studie aber notwendig ist. Anders als bei vielen anderen Studien, für die man über Agenturen vermittelt werden kann, bekommt ihr bei Google aber nichts bezahlt.

Also warum solltet ihr daran teilnehmen? Google stellt vielen Teilnehmern (nicht allen!) ein Geschenk / eine Prämie in Aussicht, die man innerhalb weniger Tage erhalten soll. Leider geht man nicht ins Detail und ich habe auch keine zuverlässigen Erfahrungsberichte gefunden. Weil der Aufwand aber doch recht groß ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Geschenke etwas großzügiger ausfallen und nicht nur aus Werbegeschenken bestehen. Vielleicht gibt es ein Pixel-Smartphone? Ein Chromebook? Mehrere Jahre Google-Speicherplatz? Ich kann es nicht sagen, aber wer an so etwas Interesse hat, kann sich ja einfach mal registrieren 🙂

» Studien zur Google-Nutzererfahrung