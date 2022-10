Google Chrome: Der Browser im McLaren Formel 1-Stil – Google veröffentlicht sechs neue Chrome-Themes

Das Team von Google Chrome hat sich schon zu Beginn des Jahres mit dem McLaren Formel 1-Team zusammengetan und eine recht ausgefallene Form des Brandings auf das Formel 1-Fahrzeug gebracht. Beim letzten Rennen wurde diese Kooperation vertieft und jetzt bietet man passend dazu sechs neue Browserthemes rund um die beiden McLaren-Fahrer bzw. deren Fahrzeuge an.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die neue McLaren Google Chrome-Lackierung gezeigt und jetzt hat das Chrome-Team diese offiziell angekündigt und zusätzlich eine Reihe von Themes veröffentlicht. Diese können natürlich kostenlos heruntergeladen werden und tauchen die Browseroberfläche in die McLaren-Farben inklusive eines Bildes vom Formel 1-Wagen auf der Neuer Tab-Seite.

Wirklich ausgefallen sind die Bilder nicht und eigentlich sind es auch nur vier statt sechs Motive. Denn zwei Bilder unterscheiden sich gerade einmal an der Fahrernummer von Lando Norris bzw. Daniel Ricciardo. Wer ein bisschen in der F1-Welt unterwegs ist weiß, dass sich das Ricciardo-Theme schon 2023 erledigt hat. Dennoch sind die Farben schön gewählt und vielleicht möchte der eine oder andere seinen Browser in diesen Stil tauchen. Weltmeister wird McLaren mit diesem Fahrzeug aber natürlich nicht 😉

» McLaren Chrome-Themes

[Google-Blog]