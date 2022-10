Android: Google veröffentlicht neue App für die Pixel Watch – verwaltet die Pixel Watch Zifferblätter

Seit wenigen Tagen ist die Pixel Watch auf dem Markt und die ersten Nutzer könnten sie über das Wochenende eingerichtet haben – vielleicht auch mit angepassten Watch Faces. Jetzt hat Google eine neue App gestartet, über die man die Watch Faces bzw. Zifferblätter verteilt, diese aktualisiert oder um zusätzliche Designs erweitern kann. Es ist bereits die dritte Pixel Watch-spezifische App.



Google hat schon einige neue Apps für die Pixel Watch in den Play Store gebracht, die auf das gesamte Ökosystem oder auch auf die eigene Smartwatch abzielen. Mit der App Google Pixel Zifferblätter, die im englischen „Google Pixel Watch Faces“ heißt, kommt die nächste an die Reihe. Schwer zu sagen, ob man mit der englischen Bezeichnung eigentlich nur „Watch Faces von Google“ oder gezielt „Pixel Watch“ in den Titel bringen wollte. Im Deutschen fehlt die Bezeichnung der Smartwatch jedenfalls.

Mit der neuen App hat Google die Möglichkeit, die Watch Faces von der Pixel Watch zu aktualisieren, neue Zifferblätter anzubieten und vielleicht auch zusätzliche Features bereitzustellen. Schon heute bietet Google 18 Watch Faces für die Pixel Watch inklusive eines zusätzlichen Zifferblatts von Google Fotos, das einige Bilder aus der Cloud auf die Smartwatch bringen kann. Dass man jetzt eine solche App bereitstellt lässt hoffen, dass es mehrfach neue Watch Faces oder Verbesserungen gibt.

Die App ist auf den Smartwatches natürlich vorinstalliert und hält direkt nach dem ersten Einschalten ein Update bereit, das die statischen Icons für Kalender und die Uhr durch entsprechende Versionen mit aktuellem Wert ersetzt. Außerdem hat man am Auswahldialog geschraubt, der für jedes Watch Faces eine Reihe von Ansichten bereithält. Auf folgenden Screenshots seht ihr links das alte Design und rechts die neue Version.









Du erhältst exklusive Zifferblätter für deine Google Pixel Watch. Du kannst sie direkt an deinem Handgelenk personalisieren, um alle Informationen, die du brauchst, auf einen Blick zu sehen. Du kannst die Farben, Stile und Zusatzfunktionen anpassen, um Tausende von Kombinationen zu erstellen. Jedes Zifferblatt bietet verschiedene Anpassungsmöglichkeiten – und Zusatzfunktionen liefern dir auf einen Blick relevante Informationen von Google und aus deinen Lieblings-Apps. Du kannst Folgendes: • In der App verschiedene Zifferblätter auswählen

• Festlegen, welche Zusatzfunktionen angezeigt werden sollen

• Den Stil des Zifferblattes anpassen

• Die Kombination aus Stil und Zusatzfunktionen als Favorit speichern, damit du jederzeit das passende Zifferblatt auswählen kannst

• Favoriten löschen – du kannst sie jederzeit später wieder hinzufügen

