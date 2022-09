Neue Aktionen für Google-Nutzer: Gratis Chromebook zum Pixel 6, September-Angebote & 24-Stunden-Sale

Der September hat begonnen und bringt für Tech-Nutzer wieder einige interessante Aktionen mit, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Das Highlight aus Sicht der Google-Nutzer ist sicherlich das Gratis Chromebook zum Pixel 6-Kauf, aber auch bei Amazon findet ihr eine ganze Reihe von interessanten Aktionen. Spannend wird es außerdem in genau einer Woche, wenn im Google Store der 24 Stunden Sale beginnt.



Derzeit gibt es wieder einige gute Aktionen für Google-Nutzer, die trotz mangels neuer Produkte auf jeden Fall mitgenommen werden können. Zwei Aktionswellen gelten bereits und die andere beginnt nächste Woche Freitag, worüber wir euch natürlich noch rechtzeitig informieren.

Pixel 6 kaufen & Chromebook Gratis erhalten

Google will mit dem Pixel 7 am Horizont noch einmal die Verkaufszahlen der Pixel 6-Smartphones in die Höhe treiben – und es soll natürlich nicht zum Schaden der späten Käufer sein: Wer sich zwischen dem 1. September und 14. September für ein Pixel 6 oder Pixel 6 Pro entscheidet, erhält das Chromebook Lenovo IdeaPad Duet Gratis. Das Chromebook-Convertible hat einen UVP von 329 Euro und drückt den Preis des Pixel 6 damit rein rechnerisch fast auf die Hälfte. Realistisch betrachtet ist es weniger, denn das Chromebook wird günstiger verkauft, aber dennoch ist das ein sehr starker Deal.

Pixel 6 kaufen: Saturn | Media Markt | Amazon

Pixel 6 Pro kaufen: Saturn | Media Markt | Amazon

Alle Informationen zu dieser Aktion findet ihr in diesem Artikel sowie auf der offiziellen Aktionsseite.









Geburtstags-Aktionen im Google Store

Der Google Store feiert den 24. Geburtstag des Unternehmens mit einem 24-Stunden-Sale, aber nur am 9. September – also Freitag nächster Woche. Welche Aktionen zu erwarten sind, ist bisher noch nicht bekannt. Man wird das sicherlich ein oder zwei Tage vorher ankündigen und – darauf tippe ich – die Aktion „spontan“ auf Samstag und Sonntag verlängern. Eventuell ist mit einem 24 Prozent-Rabatt auf fast alles zu rechnen, aber verlasst euch nicht drauf.

Amazon September-Angebote

Auch Amazon darf in diese Auflistung nicht fehlen, denn die Amazon-Hardware ist auch bei Google-Fans sehr beliebt und lässt sich bekanntlich zm Teil auch mit den Google-Produkten nutzen. Im Rahmen der September-Angebote gibt es starke Rabatte auf Echo Smart Speaker, Smart Display, Fire TV, Fire Tablets, Kindle und vieles mehr. Wir haben euch die besten Aktionen im folgenden Artikel zusammengestellt:

