Mit Google in den Weltraum: Sehenswertes Portal zeigt interaktive Bilder, AR & Infos zu unserem Sonnensystem

Mit der Plattform Google Arts and Culture haben alle Nutzer die Möglichkeit, umfangreiche Themengebiete zu erkunden, die von Googles Redaktion in Kooperation mit vielen Instituten weltweit aufbereitet werden. Jetzt hat man eine neue Sammlung angekündigt, für die man eng mit der NASA zusammengearbeitet hat. Man nimmt die Nutzer mit auf eine Reise durch das Sonnensystem, inklusive vieler interaktiver Grafiken und AR-Darstellungen.



Wer die Plattform Google Arts and Culture erstmal für sich entdeckt hat, kann sich stundenlang durchklicken, gefühlt Dutzende Museums-Besuche ersetzen und hat wirklich etwas gelernt. Jetzt hat man die neue Ausstellung Our Solar System gestartet, die die Nutzer auf eine interaktive Reise mit durch unser Sonnensystem nimmt. Schon die Startseite ist sehr lang und verweist zu vielen weiteren Spezialseiten mit interaktiven Bildern, Augmented Reality-Darstellungen, Videos, aufbereiteten Texten und weiteren Medien.

Alle Planeten des Sonnensystems können erforscht werden, was mit steigender Entfernung zur Erde spürbar immer weniger wird – das ist eben Stand der Wissenschaft. Dennoch könnt ihr euch auch ferne Planeten unseres Sonnensystems ins Wohnzimmer holen. Man setzt dabei auf die gleiche AR-Technologie, wie man sie schon von den zahlreichen 3D-Objekten aus der Websuche kennt, die auf dem Smartphone einfach in das Kamerabild gezogen werden können. Zusätzlich zu Planeten und dem gesamten System gibt es auch viele Informationen zu Sonden, Raketen und Raumfahrzeugen.

Ich könnte jetzt sehr viel über diese Sammlung schreiben, die zur Auflockerung übrigens auch Spiele (Puzzles und Ähnliches) enthält. Am besten klickt ihr bei Interesse aber einfach selbst herein oder schaut euch noch einige Screenshots (folgend) sowie die Ankündigung im Google-Blog an, die schon sehr viele Bilder bereithält. Meiner Meinung nach absolut sehenswert!









» Unser Sonnensystem bei Google Arts & Culture

[Google-Blog]