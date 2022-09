Google muss sparen: Die Hälfte aller Area 120-Produkte wird eingestellt & Mitarbeiter versetzt oder entlassen

Google steuert unsicheren Zeiten entgegen und muss sparen, das hat CEO Sundar Pichai vor zwei Monaten offiziell verkündet. Diese Entscheidung trifft das Team des internen Inkubator Area 120 jetzt mit voller Wucht, denn der Rotstift wird unter anderem in dieser Abteilung angesetzt, die die Hälfte ihrer Produkte und auch viele Team-Mitglieder verlieren wird. Wirklich überraschend ist das nicht.



Aus finanzieller Sicht geht es Google nach wie vor blendend, denn das Unternehmen erwirtschaftet Milliardengewinne und kann die Zahlen trotz Rückgängen auf extrem hohem Niveau halten – zumindest noch. Damit das so bleibt, muss man effizienter werden und kann es sich nicht mehr leisten, zu viele Ressourcen in zu viele Produkte zu stecken – so oder so ähnlich hat es Sundar Pichai verkündet. Es war zu erwarten, dass die Einsparungen nicht unbedingt die großen Produkte betreffen, sondern vor allem die experimentellen Abteilungen.

Zu diesen gehört Area 120, das im Laufe der Jahre viele experimentelle Produkte hervorgebracht hat, die zum Teil zu Google-Diensten geworden sind oder deren Features und Ideen in Google-Produkte eingeflossen sind. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass der größte Teil der Projekte gefloppt ist und in einigen Fällen nur wenige Monate nach dem Start schon wieder eingestellt wurden. Von Effizienz kann in dieser Abteilung keine Rede sein.

We’ve recently shared that Area 120 will be shifting its focus to projects that build on Google’s deep investment in AI and have the potential to solve important user problems. As a result, Area 120 is winding down several projects to make way for new work. Impacted team members will receive dedicated support as they explore new projects and opportunities at Google.