Google ChromeOS: Das sind die neuen Glanceables – aus Widgets entsteht ein ‚Welcome Screen‘ (Galerie)

Googles Betriebssystem ChromeOS hat sich in den letzten Jahren an vielen Stellen verändert und zum Teil wurde auch das Konzept der Web-Apps und lokalen Apps adaptiert. Jetzt arbeitet man am nächsten großen Umschwung, der interessanterweise mit den neuen Glanceables eingeführt werden könnte. Auf ersten Screenshots zeigt sich jetzt, wie diese auf dem ‚Welcome Screen‘ dargestellt werden.



Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google am Konzept der Glanceables arbeitet, die zuerst als ChromeOS-Variante der von Android bekannten Widgets eingeordnet wurden. Vermutet wurde, dass es sich dabei um eine Desktop-Umsetzung des ‚auf einen Blick‘-Widget aus dem Pixel Launcher handelt. Ganz verkehrt war diese Annahme nicht, aber tatsächlich sind die Glanceables nur ein Detail eines größeren Projekts, das die Nutzung von ChromeOS nachhaltig verändern könnte.

Bei den ‚Glanceables‘ handelt es sich um Widgets bzw. Informationsblöcke, die gesammelt auf einer neuen Oberfläche angezeigt werden. Dabei handelt es sich aber nicht wie erwartet um den leeren Desktop oder den Sperrbildschirm, sondern um eine dritte zentrale Anlaufstelle, an der man derzeit arbeitet. Diese nennt sich im Projektstatus einfach ‚Welcome Screen‘ und soll immer dann gezeigt werden, wenn der Nutzer eine neue Aufgabe beginnt.

Productivity Experiment: Reorient with welcome screen

When a user is about to start a new task, provide them with relevant information and tools to help them orient and get started.