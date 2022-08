Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Neuer Leak verrät Release-Datum der Smartphones – früher als in den letzten Jahren

Google hat bereits vor über zwei Monaten die Pixel 7-Smartphones offiziell angekündigt, die man im Herbst ausführlich vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen wird. Ein neuer Leak verrät jetzt ein konkretes Datum, wann mit der Pixel 7-Präsentation sowie dem Verkaufsstart der beiden Smartphones zu rechnen ist. In diesem Jahr wohl etwas früher als bei den vorherigen Generationen.



Gerade erst hat Google das Pixel 6a auf den Markt gebracht (Heute endet die starke Gratis-Aktion!), da reden wir schon wieder über die nächste Generation: In gut zwei Monaten sollen die Pixel 7-Smartphones vorgestellt und kurz darauf auf den Markt gebracht werden, über die schon jetzt vieles bekannt geworden ist. Offenbar hat man es auch bei den Pixel-Smartphones in diesem Jahr eilig, denn der Zeitpunkt liegt vor den Vorgänger-Generationen.

Glaubt man Leaker Jon Prosser, der sich wiederum auf eine „sehr gute Quelle“ beruft, können die beiden Pixel 7-Smartphones ab dem 6. Oktober vorbestellt werden und sollen schon eine Woche später, am 13. Oktober, offiziell in den Verkauf gehen. Damit würde man den mit dem Pixel 6a erprobten Zeitraum wiederholen. Weil das Pixel-Event ebenfalls im Oktober stets im Oktober stattfindet, ist mit einem Vorbesteller-Start unmittelbar nach der Präsentation zu rechnen. Allerdings finden Google-Events meist am Dienstag oder Mittwoch statt.

Es sind noch zwei Monate bis dahin und um einige Tage kann sich immer etwas verschieben, aber ich denke, dass diese beiden Daten recht wahrscheinlich sind.

[Front Page Tech]