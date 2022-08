Pixel Watch: Die Uhr tickt – neuer Leak verrät, wann Googles erste Smartwatch auf den Markt kommen wird

Mit der ersten Pixel Watch wird Google schon bald eines der am längsten erwarteten Produkte auf den Markt bringen, das bereits vor mehr als zwei Monaten offiziell angekündigt wurde. Jetzt gibt es einen angeblich zuverlässigen Hinweis darauf, wann es soweit sein soll: Die zeitgleich mit den Pixel 7-Smartphones erscheinende Smartwatch soll wohl schon Anfang Oktober vorgestellt werden.



Google-Hardware folgt einem immer gleichen Muster, das einen jährlichen oder mehrjährigen Turnus vorsehen kann und stets zum gleichen Zeitpunkt erscheint. Daher wissen wir schon seit sehr langer Zeit, dass sowohl die Pixel 7-Smartphones als auch die erste Pixel Watch im Oktober auf den Markt kommen werden. Präsentation, Vorbestellung und Verkaufsstart werden in diesen Monat fallen – aber wann soll es denn genau soweit sein?

Glaubt man einer gut informierten Quelle, dann wird der Verkaufsstart schon am 13. Oktober erfolgen und die Vorbestellung sogar schon am 6. Oktober. Dementsprechend wird Googles Hardware-Event ebenfalls am 6. Oktober oder wenige Tage zuvor stattfinden. Beides Donnerstag, normalerweise sind Google-Events aber für Dienstag oder Mittwoch angesetzt. Sollte man tatsächlich ein Produkt am Mittwoch vorstellen und erst einen Tag später die Vorbestellungen öffnen? Meiner Meinung nach macht man das entweder am selben Tag oder weiter auseinander, aber nicht mit nur einem halben Tag dazwischen.

Die Informationen stammen von Leaker Jon Prosser, der es wiederum aus einer sehr guten Quelle erfahren haben will. Sie beziehen sich auf die Pixel 7-Smartphones, aber die Pixel Watch wird zeitgleich mit den Smartphones vorgestellt und in den Verkauf gehen.

» Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Neuer Leak verrät Release-Datum der Smartphones – früher als in den letzten Jahren

» Pixel 7, Pixel Tablet & Pixel Notepad: Google Kamera verrät viele neue Details zu den kommenden Geräten

[Front Page Tech]