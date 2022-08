Pixel Ultra: Google arbeitet an neuem Pixel-Flaggschiff mit Keramik-Rückseite – Leak bestätigt bisherige Infos

In zwei Monaten werden die beiden Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro vorgestellt, die auch in diesem Jahr wieder als Duo auf den Markt kommen sollen. Immer wieder gibt es Gerüchte über ein drittes Pixel-Smartphone und nachdem es erst vor wenigen Tagen neue Spekulationen in diese Richtung gab, tauchen jetzt schon wieder Informationen auf: Google soll ein Smartphone mit Keramik-Rückseite planen.



Das Pixel Ultra ist ein Running Gag unter Leakern, denn mutmaßlich existiert ein solches Smartphone-Projekt nicht, aber es gibt dennoch jährlich neue Informationen dazu. In diesem Jahr taucht immer wieder der Codename „Lynx“ auf, über deren angebliche Kamera-Spezifikationen wir euch erst vor wenigen Tagen berichtet haben. Jetzt ist das Smartphone in einem Leak schon wieder aufgetaucht, in dem erneut diese Kamera-Specs erwähnt werden.

Google soll an einem Pixel-Flaggschiff arbeiten, das mit einer Keramik-Rückseite versehen ist und von Foxconn für den Massenmarkt produziert werden soll. Die auf obigem Screenshot angegebenen Spezifikationen spielen zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine große Rolle, sondern eher die angebliche Existenz eines solchen Geräts. Flaggschiff, starke Kamera, Keramikgehäuse und Produktion für den Massenmarkt sind die wichtigen Stichpunkte, die wir uns merken sollten.

Gleichzeitig ist vom Pixel Notepad die Rede, das erst für Mitte 2023 erwartet wird. Gut möglich, dass das „Pixel 7 Ultra“, oder wie auch immer es heißen mag, noch in einer sehr frühen Phase ist. Wir halten euch auf dem Laufenden.

[9to5Google]