Android: August-Update für Pixel-Smartphones offiziell verschoben – Rollout beginnt in den nächsten Wochen

Seit Montag warten viele Pixel-Nutzer auf den Rollout des August-Update und müssen sich wohl noch etwas länger gedulden als bisher erwartet. Zwar legt man einen völlig aus der Reihe gefallenen Zwischenstopp für die Pixel 6-Smartphones ein, aber das August-Update soll erst „im Laufe der nächsten Wochen“ für alle Nutzer ausgerollt werden. Diese Formulierung kennen Pixel-Nutzer schon ganz genau und sollten wissen, dass es noch knapp zehn Tage dauern wird.



Gerade erst hatten wir vermeldet, dass die Pixel 6-Smartphones mit ihren Update-Problemen über den Berg sind, da gibt es schon neue Verzögerungen – diesmal für alle Pixel-Smartphones. Das am Montag veröffentlichte August-Update wurde bisher nicht auf die Pixel-Smartphones ausgerollt, ohne dass Googles Entwickler eine Begründung dafür geliefert hätten. Diese bleiben sie jetzt noch schuldig, gehen aber immerhin auf das Problem ein und nennen einen groben Zeitrahmen für die Aufnahme des Rollouts:

While this additional update is only for Pixel 6, Pixel 6 Pro and Pixel 6a, the August 2022 update for all supported Pixel devices will begin rollout in the coming weeks.