Google Pay & Google Play: Zwei wichtige Google-Marken mit hoher Offline-Präsenz verändern sich gleichzeitig

Die Marke ‚Google‘ gehört zu den bekanntesten weltweit, findet aber trotz immer weiter steigendem Hardware-Portfolio hauptsächlich im digitalen Bereich bzw. im Internet statt. In der echten Welt kommt man hauptsächlich mit zwei Google-Marken in Kontakt, die sich in diesen Tagen doch recht deutlich verändern und somit Anpassungen erfordern. Die Rede ist von den ähnlich klingenden Marken Google Pay und Google Play.



Wenn man von den seltenen Google-Kampagnen in Deutschland absieht und die omnipräsenten Marken „Android“ und „YouTube“ nicht betrachtet, bekommt man im Alltag vor allem zwei Google-Marken oft vor Augen geführt: Google Pay und Google Play. Beide begegnen uns im Kassenbereich zahlreicher Händler vom Elektronikhandel bis zum Supermarkt. Das eine ist schon per Aufkleber am Eingang oder Bezahlterminal präsent und das andere hängt in Form von Gutscheinkarten auf Augenhöhe.

Neue Farben für das Google Play-Logo

Ausgerechnet bei diesen beiden Marken gab es große Änderungen – und das bei beiden gleichzeitig im Laufe weniger Tage. Der Google Play Store hat ein neues Logo und somit wird man dafür sorgen, dass das alte Logo recht schnell verschwindet. Ich habe selbst lange Zeit im Handel gearbeitet und weiß, dass in diesen Fällen oftmals Gutscheinkarten entsorgt und durch neue ersetzt werden.

Das ist für die Kundenbindung nicht unbedingt problematisch und vielleicht sorgen die neuen Farben sogar dafür, dass mehr Menschen mit ihrem gewohnt schweifenden Blick an diesen Karten hängen bleiben. Daher ist es eher eine Änderung mit kleiner Wirkung, die aber dennoch erst einmal umgesetzt werden muss und somit einiges an Aufwand mit sich bringt.









Die Marke ‚Google Pay‘ wird unsichtbarer

Interessant wird es sein, wie es sich bei Google Pay verhält: Wir haben euch hier im Blog bereits ausführlich darüber informiert, dass sich Google Pay zu Google Wallet wandelt und dass das sicherlich auch dort Auswirkungen hat, wo die Plattform am häufigsten zum Einsatz kommt: Im stationären Handel. Denn zwar ist das Google Pay-Logo überall im Handel zu finden, aber auf dem Smartphone leider so gut wie versteckt.

Vorerst wird sich vermutlich nichts ändern, aber irgendwann wird man sich fragen, warum man eine Marke bewerben muss, die die Nutzer auf ihrem Smartphone gar nicht mehr finden. Die Zwei-Marken-Strategie mit Apple Pay und Google Pay war aufgrund zahlreicher Konkurrenzplattformen ohnehin nicht für die Dauer bestimmt. Aus meiner Sicht wird Google Pay daher mittelfristig aus diesem Blick verschwinden. Denn die Alternative wäre ein Google Wallet-Logo, wobei Wallet selbst mit dem Bezahlen nichts zu tun hat.

Google hat sich mit der Pay-Wandlung trotz strategisch guter Zukunftsaussichten sicherlich keinen Gefallen getan.