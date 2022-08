Android: Pixel Buds Pro bringen smarte Funktion mit – automatischer Audiowechsel für Bluetooth-Kopfhörer

In diesen Tagen werden einige Nutzer ihre neuen Pixel Buds Pro in Händen halten und in die Ohren stöpseln können. Zum Start bietet Google eine neue Android-Funktion, die bei Nutzung smarter Kopfhörer einen automatischen und halbwegs intelligenten Audiowechsel unterstützen. Dadurch soll man bei Nutzung mehrere Geräte stets die wichtigste Audiospur hören.



Wer seine Kopfhörer lieben gelernt hat, wird sie recht häufig verwenden und vielleicht auch bei Nutzung mehrere Geräte in den Ohren gestöpselt haben. Der häufigste Anwendungsfall dürfte es wohl sein, dass ihr mit dem Smartphone oder Tablet Musik hört und das andere Gerät aktiv verwendet. Dank Fast Pair und Bluetooth Multi-Connect-Technologien lassen sich die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden – aber welche Audiospur soll übernommen haben?

Bisher war es so, dass die aktive Audiowiedergabe auf Gerät A gestoppt werden muss und dann auf Gerät B eine neue gestartet werden kann, die mit etwas Glück dann tatsächlich auf den Kopfhörern ankommt. Mit dem neuen Android Audiowechsel kann es ein automatisches Umschalten geben, wenn die Algorithmen eine höhere Relevanz entdecken. Hört ihr etwa mit eurem Tablet Musik und erhaltet auf dem Smartphone einen Anruf, der eine höhere Relevanz als die Audiowiedergabe hat, wird automatisch auf das Smartphone umgeschaltet.

Man kann sich darüber freuen oder das Ganze mit nur einem Tap auf einem der beiden Geräte rückgängig machen. Ihr werdet auf beiden Geräten über den Wechsel informiert und der Tap auf die Meldung macht es sofort wieder rückgängig. Die Funktion soll intelligent sein und im Laufe der Zeit lernen, welche Audiospuren mehr und welche weniger relevant sind. Das Ganze funktioniert vorerst nur mit den Pixel Buds Pro, in Kürze aber auch mit ersten noch nicht näher benannten Kopfhörern von Sony und JBL.

[Google-Blog]