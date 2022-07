Pixel 6a: Jetzt bestellen und Pixel Buds-Kopfhörer Gratis erhalten – alle Infos zu Googles neuem Smartphone

Googles neues Budget-Smartphone ist endlich da: Ab sofort kann das Pixel 6a vorbestellt werden und wird schon ab kommenden Donnerstag ausgeliefert bzw. offiziell verfügbar sein. Entscheidet ihr euch jetzt für Googles neues Smartphone, gibt es Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer oben drauf. Seid ihr noch unentschlossen, findet ihr hier alle wichtigen Informationen auf einen Blick, inklusive Vergleich mit dem großen Bruder Pixel 6.



Das Pixel 6a tritt in vielen Teilen der Welt (außer USA und Japan) die Nachfolge des Pixel 4a an und ist gleichzeitig der einzige Budget-Ableger des bisher erfolgreichsten Google-Smartphones überhaupt. Dementsprechend hoch könnte die Nachfrage sein, sodass ihr die Vorbesteller-Aktion am besten gleich nutzen und nicht bis auf den letzten Tage warten solltet. Das Pixel 6a kann ab sofort für 459 Euro vorbestellt werden und aufgrund der Gratis-Aktion ist nicht zu erwarten, dass es in den ersten sieben Tagen irgendwo im Preis gesenkt wird. Es sollte daher egal sein, wo ihr es bestellt.

So wie schon mit dem Pixel 6, konnte Google auch bei der Vorstellung des Pixel 6a mit recht starken Spezifikationen in Kombination mit einem attraktiven Preis punkten. Hier findet ihr alle wichtigen Spezifikationen der Smartphones:

Spezifikationen

Display: 6,1 Zoll OLED

SoC: Google Tensor Octacore, 1,8 Gigahertz (der gleiche wie im Pixel 6)

(der gleiche wie im Pixel 6) Speicher: 128 GB

RAM: 6 GB

Akku: 4.306 mAh

Abmessungen: 152,2 x 71,8 x 8,7mm

Kamera: 12,2 Megapixel Sony IMX363 Hauptkamera & 12 Megapixel Sony IMX386 Ultra-Wide

Frontkamera: 8 Megapixel IMX 355

Farben: Weiß, Schwarz, Grün

Im Folgenden findet ihr noch einmal alle Spezifikationen in der Übersicht aus dem Google Store sowie einen direkten Vergleich mit dem Pixel 6 und Pixel 6 Pro.

Pixel 6a vorbestellen & Gratis Pixel Buds A erhalten: Amazon | Media Markt | Saturn









Pixel 6a vs. Pixel 6 vs. Pixel 6 Pro









Das sieht doch schon wirklich gut aus, denn ihr müsst beim Pixel 6a nur auf wenig verzichten. Dafür ist es günstiger als das Pixel 6 und wird acht Monate länger mit Android-Updates versorgt. Durch die lange Verschiebung des Pixel 6a auf Ende Juli könnte das sogar eine Android-Version mehr sein – aber soweit lässt sich leider noch nicht in die Zukunft blicken. Hier findet ihr einige von Google veröffentlichte offizielle Bilder sowie ein Video.

Darunter noch zwei Vergleichsvideos, die das Pixel 6a mit den großen Brüdern vergleichen und unter anderem zeigen, dass der Fingerabdrucksensor deutlich schneller und besser reagiert, als das bei Pixel 6 und Pixel 6 Pro der Fall ist. Alle Details zu den Vergleichen findet ihr in diesem Artikel.









Vorbesteller-Aktion

Das Pixel 6a kann ab sofort im Google Store, bei Media Markt, Saturn und sogar bei Amazon vorbestellt werden. Entscheidet ihr euch bis einschließlich 1. August für das Smartphone (ich würde nicht bis zum letzten Tag warten), erhaltet ihr Pixel Buds A-Kopfhörer Gratis dazu. Die Bedingungen zur Aktion sowie die Registrierung für die Gratis-Kopfhörer nach Erhalt findet ihr auf dieser Seite.

