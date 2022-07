Pixel Watch: Googles erste Smartwatch lässt sich wohl mit dem iPhone nutzen – Hinweis auf iOS-Unterstützung

Google wird in wenigen Monaten die erste Pixel Watch auf den Markt bringen, über die in den letzten Wochen und Monaten bereits viele Details bekannt geworden sind – nicht zuletzt durch die offizielle Ankündigung. Doch eine vielleicht ganz wichtige Information fehlt noch und könnte bis kurz vor dem Release im Dunkeln bleiben: Wird sich Googles Smartwatch mit dem iPhone nutzen lassen? Es gibt immerhin positive Signale.



Nach vielen Jahren des siechenden Wear OS wird Google im Oktober die erste Pixel Watch auf den Markt bringen und mit dieser den Smartwatch-Markt zu eigenen Gunsten in Schwung bringen wollen. Smartwatches haben sich mittlerweile ein wenig von den Smartphones emanzipiert, sind aber nach wie vor nur per angebundenem Smartphone sinnvoll nutzbar. Seit zwei Wochen wissen wir, dass es eine eigene Pixel Watch-App für Android-Smartphones geben wird, die zur Entfaltung des vollen Funktionsumfang benötigt wird. Aber wie sieht es auf der Konkurrenzplattform aus?

Bisher ist nicht bekannt, ob sich die Pixel Watch auch in Verbindung mit dem iPhone nutzen lässt. Bei früheren Wear OS-Smartwatches war das möglich, bei der Samsung Galaxy Watch 4 – die erste und einzige Smartwatch mit Wear OS 3 – ist das nicht der Fall. Qualcomm wiederum behauptet nun zu wissen, dass eine iOS-Anbindung in Planung ist. Wir könnten also davon ausgehen, dass das dann auch bei der Pixel Watch der Fall ist. Gut möglich, dass es sich ähnlich wie mit dem Google Assistant verhält, der viele Monate nicht auf der Samsung-Smartwatch verfügbar war. Die App war einfach nicht fertig.

Ich denke, dass wir das bis zur Präsentation nicht genau wissen werden. Denn anders als bei Android-Apps ist ein Teardown bei iOS-Apps nicht so leicht möglich – sofern sie überhaupt vorab im App Store zu finden sind. Fraglich, wie groß die Nutzergruppe ist, die ein iPhone besitzt und eine (mutmaßlich) teure Pixel Watch einer Apple Watch bevorzugt. Doch mit einem Marktanteil von fast 30 Prozent und mehr kann Google es sich auch nicht leisten, die iPhone-Nutzer zu ignorieren.

