Pixel Wallpaper: Neue froschige Hintergrundbilder mit einer Besonderheit; hier bekommt ihr sie zum Download

Google spendiert den Nutzern der Pixel-Smartphones jeden Monat a href=“https://www.googlewatchblog.de/2022/05/pixel-wallpaper-hier-hintergrundbilder/“>neue Hintergrundbilder, die im Rahmen der Serie ‚Curated Culture‘ ausgerollt werden und jeweils wechselnde Themenbereich aufgerufen. Im Monat Juli widmet man sich ganz der Natur rund um den Gartenteich und hat sich etwas ganz Besonders ausgedacht: Es gibt ein froschiges Wallpaper, das sowohl als Gesamtbild als auch in einzelnen Abschnitten verwendet werden kann.



Google versorgt die Pixel-Smartphones schon seit Anfang 2021 jeden Monat mit neuen Wallpapern und setzt diese Reihe mit jedem weiteren Monat fort: Im Rahmen der „Curated Culture“-Serie gibt es im Juli eine Sammlung mit dem Titel ‚Adventurin is fun‘. Die Bilder sind wie üblich sehr künstlerisch gehalten und erinnern mich in ihrem Stil an ein altes Märchenbuch oder Kinderbuch. Das ist wie in jedem Monat Geschmackssache, aber es ist mal etwas anders auf dem Homescreen.

In diesem Monat gibt es etwas Besonders, das auch erklärt, warum alle drei Bilder die gleiche Beschreibung haben: Alle drei Frösche sind separat zum herunterladen verfügbar, bilden aber auch ein gemeinsames Gesamtbild (oben). Erstellt wurden sie von der Künstlerin Autumnlawood.

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der vierten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich „Curated Culture“. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 1183 x 1752 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten ein wenig und oben sowie unten etwas mehr abgeschnitten weden können um auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)

Weitere Pixel Wallpaper: Pride Month | Asian Pacific Month

