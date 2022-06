Pixel Wallpaper: Hier gibt es alle neuen Hintergrundbilder zum Pride Month zum Download (Android & Desktop)

Google spendiert allen Nutzern der Pixel-Smartphones jeden Monat neue Hintergrundbilder, die im Rahmen der Serie ‚Curated Culture‘ ausgerollt werden und jeweils wechselnde Themenbereiche aufgreifen. Im Monat Juni dreht sich wenig überraschend alles um das Thema Pride Month, sodass es wirklich sehr schöne Hintergrundbilder zur Aus



Google versorgt die Pixel-Smartphones schon seit Anfang 2021 jeden Monat mit neuen Wallpapern und setzt diese Reihe mit jedem weiteren Monat fort: Im Rahmen der „Curated Culture“-Serie gibt es im Juni eine Sammlung mit dem Titel ‚Pride Month‘. Die Bilder sind wie üblich sehr künstlerisch gehalten und passend zum Thema auch recht farbenfroh gestaltet. Entworfen wurden alle drei Bilder vom Gastkünstler Yann Bastard.

Celebrating uniqueness: Shining, queer energy is what makes us unique.

Shining, queer energy is what makes us unique. Chain of Hopfe: The LGBTQIA+ community should exclude no one. Everyone is welcome to pride!

The LGBTQIA+ community should exclude no one. Everyone is welcome to pride! Wear your Pride: Pride Month is an opportunity to wear your true colors.

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der vierten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich „Curated Culture“. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 2160 x 2400 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten einfach abgeschnitten werden können, um auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.

Wer sich für diese sehr farbenfrohe Richtung begeistern kann, findet Hier 15 weitere Pride-Wallpaper.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)

» Chrome OS Wallpaper: Hier bekommt ihr Googles neue ‚Pride Month‘ Hintergrundbilder zum Download (Galerie)

» Pixel Wallpaper: Hier gibt es alle neuen Hintergrundbilder zum ‚Asian Pacific American‘-Monat zum Download

[XDA Developers]