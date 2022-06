Chrome OS Wallpaper: Hier bekommt ihr Googles neue ‚Pride Month‘ Hintergrundbilder zum Download (Galerie)

Der Juni gilt traditionell sowohl in den USA als auch in vielen weiteren Ländern der Welt als Pride Month, der auch von Google seit vielen Jahren mit einigen Aktivitäten begleitet wird. Anlässlich dessen hat man schon vor einigen Tagen eine Reihe von Hintergrundbildern für Chrome OS veröffentlicht, die für alle Chromebook-Nutzer in der Wallpaper-App zur Verfügung stehen. Für alle anderen bieten wir sie euch hier wie gewohnt zum Download an. Ganz im Zeichen des Regenbogens.



Anlässlich des Pride Month bringt Google einige neue Hintergrundbilder für Chrome OS-Nutzer veröffentlicht. Diese werden in der Wallpaper-App zur Nutzung angeboten, aber können natürlich auch auf allen anderen Geräten verwendet werden – allen voran auf dem Desktop oder auf Tablets. Die insgesamt vier Designer haben einen guten Job darin gemacht, das wichtigste Kernelement in den Mittelpunkt zu stellen, ohne gewisse Gruppen zu provozieren.

Natürlich stehen die Regenbogen-Farben im Mittelpunkt und man sollte keine Angst vor Farbverläufen oder etwas knalligeren Bildern haben. Es geht nicht nur um die Motive, die zum Teil starke Botschaften ausdrücken, sondern auch um die Darstellung und die Farbauswahl selbst. Die Stilrichtung-Handschrift der vier Designer ist sehr gut zu erkennen und selbst auf den ersten Blick merkt man, dass hier verschiedene Designer den Pinsel schwingen durften.

Unten findet ihr eine kleine Vorschau der insgesamt 15 Hintergrundbilder und wie üblich könnt ihr sie euch in einer Google Fotos-Galerie separat ansehen und herunterladen oder als Gesamtpaket über den Google Drive-Link herunterladen. Bei beiden findet ihr sie in Originalqualität von 5000 x 5000 Pixeln.









Diese Designer haben die Wallpaper entworfen

By Carlos Aponte:

Saint Seen It All

Two for Tango

My Reflecting Heart

Caribbean Muse

By Ohni Lisle:

Upwards!

Together

Ultimate Self

By Sofie Birkin:

Pool Party

Artemis and Britomaris

Procrastinators

In The Warm Spring Air

By Derek Abella:

Our Beach

Party 4 U

World View

Roof Access

» Chrome OS Pride Wallpaper Galerie (Google Fotos)

» Chrome OS Pride Wallpaper Download (Google Drive)

