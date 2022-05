Pixel Wallpaper: Hier gibt es alle neuen Hintergrundbilder zum ‚Asian Pacific American‘-Monat zum Download

Google spendiert allen Nutzern der Pixel-Smartphones jeden Monat neue Hintergrundbilder, die im Rahmen der Serie ‚Curated Culture‘ ausgerollt werden und jeweils wechselnde Themenbereiche aufgreifen. In diesem Monat dreht sich alles um das Thema ‚Asian Pacific American‘, das auf kunstvolle Weise von den drei neuen verfügbaren Wallpaper dargestellt wird. Wie üblich könnt ihr euch alle Hintergrundbilder bei uns ansehen und herunterladen.



Google versorgt die Pixel-Smartphones schon seit Anfang 2021 jeden Monat mit neuen Wallpapern und setzt diese Reihe mit jedem weiteren Monat fort: Im Rahmen der „Curated Culture“-Serie gibt es im Mai eine Galerie mit dem Titel ‚Asia Pacific American‘. Die Bilder sind wie üblich sehr künstlerisch gehalten und dürften in diesem Monat wieder stärker als zuvor den Geschmack der Masse treffen. Erstellt wurden alle drei Bilder von der Gastkünstlerin Sarula Bao.

In Community: By sharing our culture across our vastly diverse community, we connect and celebrate together. Illustrated by Sarula Bao.

By sharing our culture across our vastly diverse community, we connect and celebrate together. Illustrated by Sarula Bao. In Solidarity: In difficult times, we look to each other and offer one another aid, support and protection.

In difficult times, we look to each other and offer one another aid, support and protection. In Strength: King of all beasts, the tiger represents our bravery.

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der vierten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich „Curated Culture“. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 1000 x 1000 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten einfach abgeschnitten werden können, um auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)

