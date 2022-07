Pixel Launcher: Neue synchronisierte Infos für das ‚auf einen Blick‘-Widget – Timer von Smart Displays kommen

Google hat das seit vielen Jahren bestehende ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher mit einem ganzen Schwung Updates erst kürzlich aktualisiert und mit vielen neuen Informationen versehen. Jetzt steht die nächste Runde vor der Tür und dürfte eine Funktion mitbringen, auf die so mancher Nutzer gewartet hat: Aktive Timer bzw. Countdowns von Smart Displays und Smart Speakern sollen sich abrufen lassen.



Obwohl Google zahlreiche Plattformen und Produkte betreibt und viele Aufgabenbereiche abdeckt, hat man es manchmal nicht so mit der Synchronisierung. Das wird nicht nur Nutzern von Google Tasks oder anderen Tools mit Erinnerungen und Aufgaben immer wieder vor Augen geführt, sondern ist auch in anderen Bereichen sichtbar. Ein Beispiel sind die Timer bzw. Countdowns, die sich mit diversen Google-Tools starten lassen – darunter auf den Smart Displays.

Timer lassen sich direkt per Assistant-Aufforderung starten, in der Google-App, in der Websuche oder auch in der Uhr-App. Synchronisiert werden diese allerdings kaum, was sich aber bald ändern sollte. Ein Teardown hat ergeben, dass das ‚auf einen Blick‘-Widget einen aktiven Timer, der per Smart Display oder Smart Speaker gestartet wurde, anzeigen kann. Weil man dazu lediglich den Zeitstempel für Start und/oder Ziel benötigt, sollte das kein großer Synchronisierungsaufwand sein. Fraglich bleibt noch, ob sich die Timer darüber auch fernsteuern lassen.

Wenn man das im gleichen Tempo ausrollt wie die letzten ‚auf einen Blick‘-Verbesserungen, solltet ihr nicht vor Spätherbst damit rechnen, dass es in den Pixel Launcher kommt.

